buten un binnen Pinguins-Coach Popiesch ist Bremens Trainer des Jahres Stand: 20.02.2024 18:00 Uhr

Am 12. März werden im GOP Varieté die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften von 2023 gekürt. Einige Sieger stehen schon fest – hier sind die Nominierten.

Von Petra Philippsen

Vor einem Jahr war Werder Bremen der große Gewinner der Bremer Sportgala: Tischtennis-Star Mattias Falck wurde Sportler des Jahres und die Bundesliga-Fußaller von Trainer Ole Werner wurden zudem zur besten Mannschaft 2022 gekürt. Als Sportlerin des Jahres wurde Hockey-Talent Lena Frerichs vom BHC ausgezeichnet.

Wenn am 12. März im Bremer GOP Varieté die herausragenden Athletinnen und Athleten des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden, wird man in jedem Fall andere strahlende Siegerinnen und Sieger erleben. Die Nominierten der drei Hauptkategorien sind nun bekannt – doch einige Sieger stehen bereits vor der Gala fest.

Popiesch führt die Pinguins stets in die Playoffs

Thomas Popiesch ist seit 2016 Chefcoach bei den Fischtown Pinguins.

Und so kann sich der Eishockey-Coach der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven schon jetzt freuen: Denn Thomas Popiesch wurde als Bremens Trainer des Jahres 2023 ausgewählt. Seit 2016 führt der 58-Jährige die Pinguins in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Jahr für Jahr in die Playoffs – und das mit einem vergleichsweise geringen Budget. In der laufenden Saison stürmten die Bremerhavener sogar mehrfach an die Tabellenspitze und halten sich verbissen auf Rang zwei.

Dass Popiesch die Fischtown Pinguins am Ende dieser Saison verlassen will, hält sich als hartnäckiges Gerücht. So oder so hätte der Coach mit der Auszeichnung ein würdiges Geschenk zum Abschied in Händen.

Auch in drei weiteren Kategorien dürfen sich Sportlerinnen und Sportler schon jetzt über ihre Auszeichnung freuen.

Behindertensportler des Jahres: Mohammed Taher Alharari

Der Bremer Blindensportler Mohammed Taher Alharari von Bremen 1860 ist im sogenannten Showball, auch Tischball genannt, aktiv und erfolgreich. Der ursprünglich aus Libyen stammende 52-Jährige verlor erst im Alter von 39 Jahren aufgrund einer unheilbaren Netzhauterkrankung komplett seine Sehfähigkeit und spielt seit sieben Jahren Showball, das dem Air-Hockey ähnlich ist.

Nachwuchsförderpreis Mannschaft: Danylo Zhovnovskyi & Fabian Mosen

Die beiden Kanusportler vom TV Lilienthal ließen im Sommer 2023 bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften aufhorchen. Danylo Zhovnovskyi, der erst vor vier Jahren mit dem Paddeln begonnen hat und mit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 zum Verein kam, holte sich einen kompletten Medaillensatz. Zudem gewann er die Goldmedaille im Kajak-Zweier über 1.000 Meter zusammen mit seinem Trainingspartner Fabian Mosen.

Nachwuchsförderpreis Individual: Leo Fischer

Er ist 2,02 Meter groß, fast 100 Kilogramm schwer und 18 Jahre alt: Leo Fischer vom Bremer Sport-Club e.V. hat nicht nur die Statur, die man sich bei einem Ruderer vorstellt, sondern auch das Talent. Im Sommer 2023 holte er im Junioren-Achter die Silbermedaille bei der U19-Weltmeisterschaft in Paris.

Die jeweils drei nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften müssen sich dagegen noch bis zum 12. März gedulden, bevor sie Gewissheit haben:

Die nominierten Sportlerinnen

Carolin Schiff, Lina Hausicke und Lara Schulze sind als Bremer Sportlerinnen des Jahres 2023 nomiert.

Lina Hausicke ist das Gesicht der Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen. Seit 2017 spielt sie bei den Grün-Weißen, erlebte den Abstieg und Wiederaufstieg mit und führt das Team als Kapitänin derzeit durch eine sehr erfolgreiche Saison, die erstmals nicht von Abstiegssorgen geprägt ist. Carolin Schiff startet mit 38 Jahren im Herbst ihrer Radsport-Karriere weiter richtig durch: 2023 gewann sie im Schotter-Rennen die inoffizielle Gravel-WM. Die Welt von Lara Schulze ist schwarz und weiß – das 21-jährige Schach-Talent von Werder Bremen wurde 2023 erneut Deutsche Meisterin und Deutsche Meisterin im Schnellschach.

Die nominierten Sportler

Florian Schigelski, Maximilian Franzreb und Thomas Friedrich sind als Bremer Sportler des Jahres 2023 nominiert.

Maximilian Franzreb ist der große Rückhalt im Tor der Fischtown Pinguins. Für seine guten Leistungen auf dem Eis wurde der 27-Jährige 2023 als erster Pinguins-Profi seit 25 Jahren für den deutschen WM-Kader nominiert. Auch Extrem-Radler Florian Schigelski liebt die Herausforderung. In zwölf Tagen legte er beim NorthCape-Rennen über 4.000 Kilometer alleine zurück und erreichte als Fünfter das Ziel am Nordkap. Lateinformationstänzer Thomas Friedrich legte gerade einen Mega-Rekord hin: 30 Jahre im Hochleistungstanzsport, gewann dabei zwölf WM-Titel mit dem Grün-Gold-Club und tanzte kürzlich sein 200. Turnier.

Die nominierten Mannschaften

Die Turnerinnen Roswitha Wahl und Renate Recknagel, die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs und das Eishockey-Team der Fischtown Pinguins sind als Mannschaft 2023 nominiert.

Mit ihren über 80 Jahren sind sie die ältesten Synchronturnerinnen Deutschlands – die Bremerinnen Roswitha Wahl und Renate Recknagel turnen seit 30 Jahren zusammen und sind ein strahlendes Vorbild, dass Sport kein Alter kennt. Ganz so lange ist die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs zwar noch nicht dabei, aber auch ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte ging auch 2023 weiter: mit dem 18. Deutschen Meistertitel und dem 13. WM-Triumph. An ihrem ersten Meistertitel arbeiten die Fischtown Pinguins zwar noch, doch der kleine Eishockey-Klub aus Bremerhaven mischt auch mit geringen Finanzmitteln Jahr für Jahr in den Playoffs der DEL mit.

