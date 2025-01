buten un binnen Mit 1.000 Fans im Rücken: Pinguins gewinnen in München im Shootout Stand: 10.01.2025 22:16 Uhr

Der weite Ausflug von Bremerhaven nach München hatte sich für die Pinguins-Fans am Freitag gelohnt. Sie sahen ein gutes DEL-Spiel mit 2:1-Happyend für ihr Team.

Von Petra Philippsen

Am Ende stand der Bremerhavener Fanblock noch einmal Kopf. Fünf Spieler waren auf dem Eis bereits angelaufen zum Penaltyschießen – und allesamt waren sie an den Torhütern oder am Torgestänge gescheitert. Dann lag es an Cedric Schiemenz, dem noch Neuen bei den Fischtown Pinguins, es mit dem Siegtreffer zu versuchen. Es klappte und der Jubel der 1.000-Pinguins-Fans in der Münchner Eishalle explodierte.

In einer guten Partie, die in beide Richtungen hätte kippen können, war es wohl nur fair, dass es nach dem 1:1 zunächst in die Verlängerung und dann ins Shootout ging. Und mit etwas Glück nahmen die Bremerhavener zwei Punkte aus München mit.

Bremerhavener Fans mit Sonderzug und Fanmarsch

Chancen gab es zwischen München (in blau) und den Fischtown Pinguins auf beiden Seiten.

Und für die Bremerhavener Fans war dieser fröhliche Ausflug quer durch Deutschland endgültig zur Pinguins-Party geworden. Die Jubelgesänge hörten auch lange nach der Schlusssirene noch nicht auf. Sie feierten ihre Mannschaft, die mit einem mitreißenden Auftritt die XXL-Anreise wert gewesen war.

Über 900 von ihnen waren am frühen Morgen mit einem Sonderzug aus Bremerhaven nach München gekommen und waren danach mit einem Fanmarsch zur Halle gezogen. Torschütze Schiemenz stellte begeistert bei Magenta-TV fest: "Das war wie ein Heimspiel für uns, einfach geil. Und ich bin einfach nur froh, dass ich ihn reingemacht hatte."

Zuvor hatte Kapitän Jan Urbas in der 34. Minute mit dem 1:0 seine kleine Torflaute beendet, doch die Münchner konnten durch Taro Hirose in der 54. Minute ausgleichen. Gut für die Pinguins-Party, dass Schiemenz seine Nerven behielt.

