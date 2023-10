buten un binnen Jetzt ist dieser Bremer sogar Doppel-Weltmeister im Armdrücken Stand: 05.10.2023 13:12 Uhr

Vor einem Jahr gewann Roland Kamtschiev den WM-Titel mit dem rechten Arm. Nun bewies der Mediziner beim Wettkampf in Malaysia, dass er auch links die besten Muckis hat.

Von Petra Philippsen

Wer ans Armdrücken denkt, dem fallen erst einmal die guten alten Haudegen-Filme mit Bud Spencer oder Sylvester Stallone ein. Oder Szenen aus zwielichtigen Spelunken mit Kerlen mit Armen so dick wie Baumstämme. Roland Kamtschiev ist in einem russischen Nachtklub auf den Geschmack gekommen und hat sich in diesem Sport bis an die Weltspitze gekämpft. Denn genau das ist Armwrestling: ein Sport. Und dieser ist seit 1967 über einen Weltverband organisiert.

Seit fünf Jahren lebt Kamtschiev als russischer Spätaussiedler mit seiner Familie in Bremen und holte sich vor einem Jahr bei der WM in Frankreich den Titel mit dem rechten Arm – mit links wurde der Mediziner Vizeweltmeister. Nun legte der 45-Jährige bei der WM im Senioren-Wettbewerb nach und holte sich beide Titel.

Revanche gegen Weltmeister Grochowski glückt

Ganz offiziell: Zwei Goldmedaillen und die Urkunden für die WM-Titel im Armdrücken.

Im malaysischen Kuala Lumpur bewies Kamtschiev also, dass er rechts wie links kann. Am ersten Wettkampftag begann es mit dem linken Arm und dieses Mal gelang dem Bremer die Revanche gegen den amtierenden Weltmeister Mariusz Grochowski aus Polen, dem er vor einem Jahr im Finale noch unterlegen war.

Dieses Mal ging Kamtschievs Taktik gegen den Polen besser auf und beim über einminütigen, harten Kräftemessen fand er schließlich Grochowskis Schwachstelle. Mit dem ersten WM-Titel im Rücken dominierte Kamtschiev dann den zweiten Wettkampftag mit dem rechten Arm.

Kamtschiev dominiert Finale mit rechts

Im Finale ließ sich Kamtschiev nur kurz von seinem südafrikanischen Gegner und dessen Tricks entnerven. Dann deklassierte der Bremer ihn, der Südafrikaner kapitulierte, indem er die Hand auf den Tisch legte.

Kamtschiev kehrt nun mit zwei Goldmedaillen und zwei Urkunden als Doppel-Weltmeister nach Bremen zurück.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 5. Oktober 2023, 18:06 Uhr