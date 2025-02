buten un binnen Holt Werder im Winter noch einen Neuzugang? Fritz schließt nichts aus Stand: 01.02.2025 15:33 Uhr

Die Bremer halten auf dem Transfermarkt weiterhin Ausschau nach einer Verstärkung. Gehofft wird, dass womöglich bis zum Montagabend "noch eine Tür aufgeht".

Von Karsten Lübben

Bis um 20 Uhr am Montag besitzt Werder noch die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt in diesem Winter nach Isaa Kaboré (geliehen von Manchester City) einen weiteren Spieler zu verpflichten. Bis dahin könnte es am Osterdeich noch einige arbeitsreiche Stunden geben, denn Sportchef Clemens Fritz schließt nicht aus, dass Werder noch einmal nachlegt.

Wenn eine Tür aufgeht, die für uns sinnvoll ist – wirtschaftlich und sportlich – dann würden wir das ganz gerne wahrnehmen. Wenn nicht, dann eben nicht.

(Clemens Fritz im Gespräch mit buten un binnen)

Der Neuzugang soll eine sofortige Verstärkung sein

Werder, so Fritz, will nur etwas machen, wenn alle "absolut überzeugt" seien. "Wir sind in Gesprächen, wir sind am Markt. Wir schauen einfach mal, ob wir noch was machen oder nicht." Spürbar sei jedoch, dass nun Bewegung in den Markt komme.

Priorität besitzt bei den Bremern wohl die Verpflichtung eines Mittelstürmers. Und dieser soll im besten Fall eine sofortige Verstärkung sein. Eine Vorbereitung mit dem Team wird dieser nicht mehr absolvieren können, denn die Bundesliga ist längst wieder im Gange. "Da muss man sich relativ sicher sein, dass es passen kann", betont Fritz. "Garantien gibt es nie."

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 2. Feburar 2025, 19:30 Uhr