buten un binnen Hitziges Tanz-Duell: Buchholz "sprachlos" über Bremerhavens Platz 2

Hitziges Tanz-Duell: Buchholz "sprachlos" über Bremerhavens Platz 2 Stand: 29.01.2024 17:12 Uhr

Beide Lateinformationen kämpfen um den Platz hinter dem Bremer Grün-Gold-Club in der Bundesliga – doch Buchholz fühlt sich durch die Wertung in Bremerhaven verschaukelt.

Von Petra Philippsen

Als am Samstagabend in der Stadthalle Bremerhaven die sieben Wertungsrichter ihre Tafeln für die TSG hochhielten, da brandete tosender Jubel von den Rängen auf und die Tänzerinnen und Tänzer aus Bremerhaven lagen sich überglücklich in den Armen. Sie hatten beim zweiten Bundesliga-Turnier der Saison in heimischer Halle den zweiten Platz ergattert – und konnten ihr Glück kaum fassen.

Kaum fassen konnte es auch die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz. Denn die verstand bei dieser Wertung die Tanzwelt nicht mehr. Das Team von Trainerin Franziska Becker hatte sich im Finaldurchgang einen kleinen Fehler beim Element Wind erlaubt, doch ansonsten die anspruchsvolle Choreografie "Made to love" mit einer sehr guten Leistung durchgetanzt.

Becker: "Da verschlug es mit die Sprache"

Für die Wertungsrichter in Bremerhaven war die Buchholzer Leistung mehrheitlich aber nur Platz drei wert, mit fünf Dreien und zwei Zweien.

Da verschlug es mir doch etwas die Sprache, denn hier wurde der Schwierigkeitsgrad entweder nicht erkannt oder zugunsten der Heimatmosphäre gar nicht bewertet.

(Buchholz-Trainerin Franziska Becker)

Der Frust der Buchholzer saß tief und der Ärger war nachvollziehbar. Denn der Auftritt der Bremerhavener Formation war ebenfalls nicht fehlerfrei geblieben und Beckers Choreografie ist mit deutlich mehr Höchstschwierigkeiten gespickt als die der TSG mit "Top Gun".

Das bedeutet, wenn zwei Formationen eine ähnliche Leistung zeigen, gibt normalerweise der höhere Schwierigkeitsgrad den Ausschlag. "Das passt dann wertungstechnisch so leider nicht", monierte Trainerin Becker.

Keine Einigkeit der Wertungsrichter

Trainerin Franziska Becker führte Blau-Weiss Buchholz im vergangenen November zur ersten WM-Teilnahme der Lateinformation.

Zumindest für vier der sieben Wertungsrichter, die die TSG auf Platz zwei gewertet hatten, spielte der Schwierigkeitsgrad offenbar keine Rolle. Dass die Bremerhavener auch zwei dritte und einen vierten Platz angezeigt bekamen, verdeutlicht die fehlende Einigkeit über die Leistung.

Keine zwei Meinungen gab es am Samstagabend nur bei der Wertung des Bremer Grün-Gold-Clubs – der Weltmeister erhielt sieben Mal die Eins für die mit Abstand schwierigste Choreografie "Freedom and Peace" im Feld. Doch um den Platz hinter der Bremer Erfolgs-Lateinformation läuft ein hitziges Tanz-Duell. Eigentlich mit klaren Vorteilen für Blau-Weiss Buchholz.

Blau-Weiss Buchholz bleibt angriffslustig

Mit der Choreografie "Made to love" überzeugte Blau-Weiss Buchholz auch in der Bundesliga.

Beckers Team hatte sich mit dem nervenstarken Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft Rang zwei und das WM-Ticket gesichert – und beim Debüt in Hongkong einem beachtlichen vierten Platz ertanzt, den viele als noch zu niedrig bewertet gesehen hatten. Beim Bundesliga-Auftakt vor zwei Wochen in Buchholz war es nicht der Heimvorteil, sondern eine hervorragend getanzte Leistung, die Blau-Weiss Platz zwei bescherten.

Bremerhaven konnte nach dem bitteren WM-Aus beim Bundesliga-Auftakt noch nicht überzeugen. Rang drei war eine sehr wohlwollende Wertung gewesen. Und obwohl sich die TSG-Formation beim 2. Turnier gesteigert hatte, blieb dennoch der Eindruck zurück, dass die tosende Heimspielstimmung eine Rolle bei der guten Bewertung gespielt hatte. Die Buchholzer wollen sich bei allem Frust nicht beirren lassen und beim nächsten Turnier in Kiel in zwei Wochen wieder voll angreifen.

Für uns gilt der Fahrplan genauso weiter. Wir müssen unsere Leistung abrufen, dann sollten wir unser Ziel, die Bundesliga deutlich auf Platz zwei zu beenden, auch erreichen.

(Buchholz-Trainerin Franziska Becker)

Ergebnis 2. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen: Platz Team Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. TSG Bremerhaven A Top Gun 3 2 2 2 3 2 4 3. Blau-Weiss Buchholz A Made to love 2 3 3 3 2 3 3 4. TSG Bietigheim A Heart and Soul 4 4 5 5 4 4 2 5. TSC Residenz Ludwigsburg A Change 6 6 6 6 6 7 6 Kleines Finale: 6. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond 5 5 4 4 5 5 5 7. 1. Latin Team Kiel A Dreams 7 7 8 8 7 6 8 8. VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive 8 8 7 7 8 8 7

