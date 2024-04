3:0-Sieg im 5. Spiel gegen München Historischer Coup: Fischtown Pinguins stehen im DEL-Finale Stand: 09.04.2024 21:48 Uhr

Es ist geschafft: Durch den 3:0-Sieg im 5. Spiel gegen den EHC München spielt der kleine Eishockey-Klub aus Bremerhaven nun erstmals um die Deutsche Meisterschaft.

Von Petra Philippsen

In der ausverkauften Eisarena Bremerhaven gab es um 21:49 Uhr kein Halten mehr – weder auf der Tribüne bei den Fans, noch auf dem Eis bei den Profis. Überall lag man sich glückselig in den Armen. Der Jubel in der Halle explodierte. Der kleine Eishockey-Klub von der Nordsee hatte es tatsächlich geschafft und steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Finale der Play-offs.

Hängende Köpfe dagegen beim EHC München, trotz einer sehr engagierten und willensstarken Leistung gelang dem amtierenden Deutschen Meister nicht mehr die Wende in dieser packenden Halbfinal-Serie. Die Titelverteidigung ist passé.

Urbas erlöst die Pinguins

Kapitän Jan Urbas besorgte die wichtige 1:0-Führung für die Fischtown Pinguins.

Mit 0:3 mussten sich die Münchner im fünften Spiel geschlagen geben und so hieß es 4:1 für die Fischtown Pinguins, die ihren ersten Matchpuck verwandelt hatten. Und nun dürfen die Bremerhavener, die sensationell die Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewonnen hatten, erstmals um den Meistertitel spielen. Gegner in der Finalserie sind entweder die Eisbären Berlin oder die Straubing Tigers.

Lange Zeit wollte der Puck am Dienstagabend nicht ins Netz gehen, weder auf der einen noch der anderen Seite. Doch dann erlöste Kapitän Jan Urbas in der 32. Minute die mitzitternden Pinguins-Fans durch den 1:0-Treffer ins lange Eck. Es blieb allerdings umkämpft und sicher konnten sich die Bremerhavener noch längst nicht fühlen.

Doppelschlag von Bruggisser

München machte weiter Druck im Schlussdrittel, Markus Eisenschmid scheiterte jedoch an der Latte (36. Minute). Dafür legte Philipp Bruggisser in der 51. Minute das 2:0 für die Pinguins nach.

Selbst eine doppelte Unterzahl drei Minuten vor Schluss konnten die Münchner nicht mehr ausnutzen. Bruggisser schob den Puck schließlich in der 59. Minute zum 3:0 ins leere Netz – und läutete damit die Pinguins-Party ein.

