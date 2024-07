buten un binnen Ungewöhnliches Testspiel: Werder verspielt Führung gegen Sheffield Stand: 26.07.2024 17:03 Uhr

Am Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager im Zillertal gab Werder beim 2:2 den Sieg aus der Hand. Gegen die Engländer zeigten die Bremer eine durchwachsene Leistung.

Von Julian Meiser

Enttäuschender Abschluss des Trainingslagers in Österreich: Der SV Werder Bremen hat sich beim Vorbereitungsspiel am Freitagnachmittag mit 2:2 von Sheffield Wednesday getrennt. Austragungsort war das mit 1.800 Fans gefüllte Parkstadion in Zell am Ziller.

Im Duell mit dem englischen Zweitligisten trafen Dawid Kownacki (32. Minute) und Keke Topp (50.) für die Grün-Weißen. Statt wie üblich zweimal 45 Minuten erstreckte sich das Spiel über viermal 30 Minuten. Werder trat dabei zum ersten Mal in den schwarzen Ausweich-Trikots auf.

Keke Topp trifft per Volleyschuss

Werders Mitchell Weiser (links) im Zweikampf mit Sheffields Marvin Johnson.

Werders Trainer Ole Werner schickte sein Team in einer 3-5-2-Formation auf den Rasen. In einem ereignisarmen ersten Viertel kam lediglich Mitchel Weiser zu einer aussichtsreichen Gelegenheit.

In der 14. Spielminute bewegte sich der Rechtsverteidiger durch eine geschickte Drehung an seinem Gegenspieler vorbei, zog nach innen und versuchte einen Schlenzer in den Knick. Das Tor verfehlte der Ball allerdings.

Im zweiten Viertel legte Werder aggressiver los und konnte nach nur zwei Minuten den ersten Treffer erzielen. Nach Ballgewinn auf dem linken Flügel durch U23-Linksverteidiger Paul Wagner versenkte Stürmer Kownacki den Ball in der 32. Minute im Tor.

18 Minuten später traf Keke Topp per Volleyschuss zum 2:0, nachdem zuvor Wesley Adeh an Sheffields Keeper gescheitert war. Kurz vor Halbzeitpfiff versuchte es der 20-Jährige Topp erneut per Volley. Diesmal war der englische Schlussmann aber zur Stelle und parierte.

Ole Werner wechselt gesamtes Team aus

Werders Gegner, trainiert von dem Deutschen Danny Röhl, blieb zunächst offensiv blass. In den ersten beiden Vierteln musste sich Michael Zetterer nur einmal zeigen. Nathaniel Chabolahs Abschluss aus der zweiten Reihe wehrte der Werder-Keeper problemlos ab.

Nach den ersten 60 Minuten tauschte Ole Werner planmäßig die gesamte Mannschaft aus – und brachte unter anderem Ersatztorwart Mio Backhaus. Der 20-Jährige musste in der 84. Minute den ersten Gegentreffer schlucken. Sheffields Torschütze zum 1:2 war Anthony Musaba.

Werder- und Sheffield-Fans verfolgten am Freitag das Partie in Zell am Ziller.

Werder kam nach dem Gegentor nicht mehr in Tritt, zeigte sich in Ballbesitz wenig kreativ. Und auch hinten fehlte zunehmend die Abstimmung. In der 97. Minute entkam Sheffields Djeidi Gassama seinem Gegenspieler Anthony Jung und versenkte den Ball im langen Eck. 2:2.

Die Bremer wirkten in der Restzeit platt, konnten sich keine gefährlichen Torchancen mehr erarbeiteten. Das harte Trainingslager hatte augenscheinlich seine Spuren hinterlassen.

Für Werder war es das dritte Testspiel in der Vorbereitung. Zuvor hatten die Grün-Weißen mit 2:0 gegen den Oberliga-Aufsteiger FC Verden 2:0 gewonnen und 0:3 gegen die US Lecce aus Italien verloren.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 26. Juli 2024, 18:06 Uhr