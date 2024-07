buten un binnen Werders Naby Keita verliert Olympia-Auftakt gegen Neuseeland Stand: 24.07.2024 16:18 Uhr

Naby Keita weilt derzeit nicht in Werders Trainingslager in Österreich, sondern befindet sich in Frankreich. Dort spielte er mit Guinea gegen Neuseeland – allerdings ohne Erfolg.

Von Julian Meiser

Werders Sorgenkind Naby Keita hat mit seinem Heimatland Guinea zum Auftakt der Olympischen Spiele gegen Neuseeland verloren. Das Spiel am Mittwochabend endete 1:2 (1:0).

Der 29-jährige Keita, einer von drei erlaubten Ü23-Spielern im Kader Guineas, kam beim Spiel in Nizza über 87 Minuten zum Einsatz. Am Samstag trifft Guinea dann ebenfalls in Nizza auf die Auswahl Frankreichs, am Dienstag darauf in Saint-Étienne auf die USA.

Hoffnungen bei Werder bisher nicht erfüllt

Bei Werder hat Naby Keita weiterhin einen schweren Stand. In der vergangenen Sommer war er als Hoffnungsträger an die Weser gewechselt. Doch der einstige Liverpool-Star wurde den Erwartungen nicht in geringster Weise gerecht.

Statt sportlich voranzugehen, war Keita lange verletzt. Zum Ende der Saison fiel er obendrein mit respektlosem Verhalten auf. Weil er für das Auswärtsspiel am 29. Spieltag in Leverkusen nicht für die Startelf vorgesehen war, verweigerte Keita die Anreise.

