buten un binnen Füllkrug sorgt für EM-Euphorie – und leere Spielzeug-Regale in Bremen

Mit seinem Treffer im Erföffnungsspiel samt Ehrenrunde mit Töchterchen Emilia hat Niclas Füllkrug die Fußball-Fans begeistert – und in Bremen lieben sie ihn immer noch.

Von Petra Philippsen

Und dann war sie auf einmal da – die völlig losgelöste EM-Stimmung, auf die sie hierzulande alle gehofft hatten. Ein 5:1-Sieg am Freitagabend beim Eröffnungsspiel gegen indisponierte Schotten machte die Bahn frei für das nächste schwarz-rot-goldene Sommermärchen.

Und mittendrin einer, der die Massen begeistert und die Fan-Herzen berührt: Niclas Füllkrug. Mal wieder wurde "Fülle" seinem Ruf als Super-Joker gerecht und hämmerte mit 110 Kilometern pro Stunde das vierte Tor des Abends für die deutsche Elf ins Netz.

Füllkrug ist die gefragteste Plastikfigur

Julian Brandt ist zwar gebürtiger Bremer, doch seine Playmobil-Figur ist längst nicht so gefragt in Bremen wie die von Niclas Füllkrug.

So mancher Bremer hatte sich an diesem rauschenden Abend wohl gewünscht, Füllkrug würde diese Hammertore immer noch für Werder Bremen erzielen. Doch obwohl der 31-Jährige bereits seit einem Jahr für Borussia Dortmund stürmt und drängt, hängen die Bremer Fans offenbar weiterhin an ihrem Publikumsliebling mit der markanten Zahnlücke.

Denn seit einigen Wochen verkauft eine Supermarktkette Playmobilfiguren der deutschen Nationalspieler – und die Fächer mit Füllkrugs kleinem Alter Ego sind in den Bremer Filialen stets so gut wie leer. Werders Ex-Stürmer ist im großen Sortiment der Fußballer-Figuren der mit Abstand gefragteste in der Stadt und umzu.

Die kleine Emilia ist Papas größter Fan

Hin und wieder mit Glück noch in Bremen zu finden: Die kleine Playmobil-Figur des deutschen Nationalstürmers Niclas Füllkrug.

Ein bisschen Füllkrug-Feeling wollen sich die Fans wohl zu Hause gerne bewahren, zum Sammeln oder Nachspielen seiner EM-Tore. Füllkrug hat also weiterhin seinen festen Platz im Herzen der Bremer Fußball-Fans. Sein größter Fan hat natürlich längst die kleine Plastik-Spielfigur und trägt sie seit Wochen überall mit herum: Füllkrugs vierjährige Tochter Emilia.

Und nach dem berauschenden Fußballfest gegen Schottland schnappte sich Füllkrug kurzerhand seinen Lieblingsfan und ging mit ihm auf den Schultern auf Ehrenrunde durch die Münchner Arena. "Das war ein kleiner Moment für uns, wo wir uns Bilder geschaffen haben, die für immer bleiben", erzählte Füllkrug.

Füllkrug: "Sie fiebert immer ganz doll mit"

Die kleine Emilia trug strahlend ebenfalls ein Trikot mit der Rückennummer neun und dem Schriftzug "Papa" und genoss die Runde mit ihm sichtlich, wie Füllkrug selbst auch.

Ich habe das schon das eine oder andere Mal gemacht. Meiner Tochter ist es immer ganz wichtig, dass wir gewinnen. Die fiebert immer ganz doll mit. Dann habe ich den Moment gesehen, weil sie sehr weit unten war an der Bande und habe mir gedacht: Komm, jetzt nimmst du sie mit auf dem Platz, weil sie sich da immer tierisch drüber freut.

(Nationalspieler Niclas Füllkrug)

Gefreut haben sich sicherlich auch die Fans in Bremen über die mitreißende Fußball-Party – und ein erstes Füllkrug-EM-Tor zum Nachspielen.

