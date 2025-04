buten un binnen Friedl kritisiert glanzlose Werder-Leistung gegen Abstiegskandidaten Stand: 19.04.2025 21:15 Uhr

Werders 1:0-Sieg über den Tabellenvorletzten Bochum war alles andere als ein Augenschmaus. Wahre Euphorie löste hingegen eine riskante Aktion in der Schlussphase der Partie aus.

Von Julian Meiser

Werder ist weiter auf Europapokal-Kurs, wenngleich beim 1:0 gegen den VfL Bochum einzig und allein das Resultat positiv stimmte. Denn wirklich viel ging am Samstag spielerisch im Weser-Stadion nicht zusammen. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite.

Auch Werders Kapitän Marco Friedl, der gerade seinen Vertrag in Bremen verlängert hatte, war von der fußballerischen Leistung seines Teams alles andere als angetan. Besonders das streckenweise ideenlose Offensivspiel kritisierte der Österreicher: "Wir haben uns extrem schwer getan, haben kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit wenig bis gar keine Lösungen, um nach vorne zu kommen."

Wir wussten, in welcher Situation sie stecken. Wir wussten, dass sie kratzen, spucken und beißen werden.

(Marco Friedl über die abstiegsgefährdeten Bochumer)

Die vergebenen Konterchancen nach der 1:0-Führung durch Mitchell Weiser in der 83. Minute prangerte Friedl ebenfalls an, bemängelte die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. "Wir waren im Abschluss nicht gut", konstatierte er und ergänzte: "Aber das ist alles Wurscht, wenn wir nächste Woche eine bessere Leistung bringen." Der kommende Gegner ist der FC St. Pauli, der sich wie der VfL Bochum im Abstiegskampf befindet.

Friedl wird von Werder-Fans gefeiert

Bei all der Kritik an Werders spielerischer Darbietung hob Friedl allerdings auch einen positiven Aspekt hervor: "Das Wichtigste war, dass wir die Null gehalten haben. Es gab viele brenzlige Situationen, die wir aber trotzdem gut verteidigt haben."

Du musst auch solche Drecksspiele gewinnen.

(Marco Friedl über den knappen Sieg gegen Bochum)

Marco Friedl grätscht Bochums Moritz Broschinski den Ball vom Fuß.

Trotz der bescheidenen Vorstellung – mit glücklichem Ende – ertönten kurz vor Abpfiff laute "Friedl, Friedl"-Chöre im Stadion. Nach einem Sprint über den halben Platz und einer letzten spektakulären Grätsche in der 97. Minute ließ sich Friedl von den euphorischen Fans feiern: "Es war für mich All or Nothing: Entweder ich habe den Ball oder ich fliege mit Rot vom Platz."

Wenig später dann der erlösende Schlusspfiff. "Hatte ich auch noch nie, aber schön, dass ich meinen Beitrag leisten konnte", sagte der Österreicher im Nachgang über die Gesänge: "Das ist schon ein geiles Gefühl."

