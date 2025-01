buten un binnen Fischtown Pinguins verlieren mit 4:5 gegen die Straubing Tigers Stand: 15.01.2025 22:00 Uhr

Im Heimspiel gegen die Tigers aus Bayern hat das Team von Coach Alexander Sulzer mit 4:5 verloren. Die Bremerhavener stehen auf Tabellenplatz 3 der Deutschen Eishockey-Liga.

Schon in der zweiten Minute nutzte Miha Verlic ein Powerplay für die Führung. Als Straubings Josh Samanski schon früh eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste, erzielte Verlic das 1:0 für die Pinguins. In der 6. Minute glich Justin Scott allerdings zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel sorgte Ross Mauermann für die erneute Fischtown-Führung (22.). Nur zwei Minuten später erzielte jedoch JC Lipon das 2:2. Den Treffer zur dritten Führung für die Bremerhavener markierte Nino Kinder (36.). Erneut ließ Straubings Antwort aber nicht lange auf sich warten. Tim Fleischer traf in der 37. Minute prompt zum 3:3.

Per Doppelschlag stellten die Straubinger im dritten Drittel die Weichen auf Sieg. Scott sorgte in der 46. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend für das 4:3. Nur die Minuten spöter war Michael Clarke zum 5:3 erfolgreich. Jan Urbas konnte in der 59. Minute noch auf 4:5 verkürzen, doch ein Punktgewinn gelang den Bremerhavenern am Ende nicht mehr.

Die Pinguins liegen weiterhin auf dem 3. Platz in der Tabelle. Ihr nächstes Spiel bestreiten sie am Freitagabend (19:30 Uhr) in der Eisarena gegen den ERC Ingolstadt.

