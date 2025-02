buten un binnen Fischtown Pinguins holen 3 Punkte gegen die Löwen in Frankfurt Stand: 26.02.2025 21:53 Uhr

Mit dem souveränen 4:2-Sieg gegen die Frankfurter Löwen haben die Bremerhavener den Sprung auf Platz drei in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga geschafft.

Die Partie gegen die Frankfurter markierte das gute Ende der Pannenserie rund um die kaputte Ammoniak-Leitung in der Eisarena Bremerhaven. Am Ende des letzten Nachholspiels aufgrund der Hallenschließung stand es 3:2 (1:0,0:1,3:1) für die Bremerhavener.

Die Pinguins starteten stark in die Partie in Frankfurt. Ab der 11. Minute spielten die Gäste aus Bremerhaven das erste Mal in Überzahl, konnten dabei aber keinen Treffer machen. Die Pinguins machten Druck, konnten aber erst in der 18. Minute etwas Zählbares vorweisen: Nino Kinder traf zum 1:0 für die Pinguins.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Bremerhavener einen Lauf. Allerdings traf in der 26. Minute Dominik Bokk für die Frankfurter. Er setzte sich im Alleingang durch.

Im dritten Drittel schoss Carter Proft die Löwen zur 2:1-Führung (45.). Davon ließen sich die Pinguins aber nicht beirren: in der 49. Minute glich Phillip Bruggiser zum 2:2 aus. Die Pinguins behielten Oberwasser, erhöhten in der 53. Minute zum 3:2. Der Torschütze: Markus Vikingstad. Kurz vor Schluss legte Vikingstad noch einmal zum 4:2 nach (60.).

Im nächsten Spiel müssen die Pinguins am Freitag (19:30 Uhr) gegen Düsseldorf ran.

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 26. Februar 2025, 22 Uhr