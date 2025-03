buten un binnen "Es ist brutal": Wolfsburg verschärft die Werder-Krise Stand: 01.03.2025 20:14 Uhr

Die Bremer kassierten die 5. Pflichtspiel-Pleite in Folge, sahen sich nach dem 1:2 gegen den VfL trotzdem auf dem Wege der Besserung. Die Probleme sind jedoch geblieben.

Von Petra Philippsen

Die Ansage des Trainers Ole Werner war klar, er wollte von Werder eine Reaktion nach dem desolaten Pokal-Aus in Bielefeld sehen. Und die Ansage der Bremer Fans im Weser-Stadion war vor dem Spielbeginn gegen den VfL Wolfsburg ebenso klar: "Zerreißt euch!", hatten sie auf ein Transparent geschrieben.

Auf einem großen Transparent in der Ostkurve wurde an die Ehre der Werder-Spieler appelliert, denn nach zuletzt vier blutleeren Pflichtspielen in Folge waren die Profis auf dem Rasen in der Pflicht. "Kein Wille, kein Kampf, keine Mentalität – wer dieses Trikot trägt, hat sich zu zerreißen" – aber es wurde nicht der Nachmittag, der für Werder zur Wende zum Besseren getaugt hätte.

"Wolfsburg war brutal effektiv"

"Wir haben eine Reaktion gezeigt und eine positive Leistung gebracht", meinte Abwehrspieler Milos Veljkovic nach der 1:2-Niederlage. Es war die fünfte in Folge für Werder in einem Pflichtspiel. Das Positive, das nicht nur Veljkovic, sondern alle Bremer bei sich gesehen hatte, reichte indes jedoch nicht zum Sieg. Nicht einmal zu einem Punkt.

Dafür war es der Nachmittag des Patrick Wimmer, der in der 6. und 48. Minute den Doppelpack für die Wolfsburger besorgte. "Wolfsburg war brutal effektiv", konstatierte Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer. Und Abwehrspieler Amos Pieper sagte: "Es ist brutal, wieder mit einer Niederlage dazustehen. Bitter und super schwer hinzunehmen für uns."

Jede Menge Torchancen für Werder

Werder brachte es in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg auf elf Torschüsse, aber kein Tor.

Dass Werder am Ende wieder mit leeren Händen dastand, lag einerseits daran, dass sich die Bremer im Vergeben bester Torchancen gegenseitig überboten. Und andererseits daran, dass Wolfsburgs Torwart Marius Müller einen echten Sahnetag erwischt hatte.

Das Quäntchen Glück hat gefehlt, aber vielleicht auch die letzte Überzeugung. Schade, dass es nicht gereicht hat.

(Werders Sportchef Clemens Fritz)

Der späte Treffer von Mitchell Weiser zum 1:2 in der 90. Minute war nichts weiter als Ergebniskorrektur für Werder. Pieper aber betonte: "Das Tor war wichtig für das, was jetzt kommt. Auch wenn es uns heute nichts gebracht hat. Aber wir wissen, es ist nicht verflucht."

"Schwieriger, steiniger Weg für uns"

Flüche, Schicksalsschläge, Aberglaube – die Krise spielt sich bei Werder wohl auch im Kopf ab. Und der Weg heraus auch. "Viele Dinge haben sich heute schon wieder okay angefühlt", sagte Pieper: "Das, was wir heute gezeigt haben, muss der mindeste Anspruch an uns sein."

Sportchef Fritz hatte "eine Mannschaft gesehen, die wollte" und "die Lösungen hatte". Dass sie nicht schlechter war als Wolfsburg gewesen sei und trotzdem verloren hatte, "passt zur Situation". Genau wie der Patzer von Torwart Michael Zetter, der zum frühen Rückstand geführt hatte.

Zu leichte Gegentore, sie bleiben Werders Achillesferse 2025. "Es wird ein schwieriger, steiniger Weg für uns", ist sich Fritz sicher. Ole Werner soll diesen Weg mitgehen, daran ließ der Sportchef keinen Zweifel. Nun soll Werder "das Positive aus dem Spiel in die nächsten mitnehmen". Als Nächstes wartet Meister Bayer Leverkusen. Vermutlich auch nicht der geeignete Gegner, um den freien Fall zu stoppen.

