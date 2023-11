Co-Trainerin bei Union Berlin Erste Trainerin der Bundesliga: Marie-Louise Eta schreibt Geschichte Stand: 15.11.2023 11:54 Uhr

Durch die Entlassung von Urs Fischer als Coach bei Union Berlin rückt die Bremerin Marie-Louise Eta unverhofft auf die Trainerbank des Bundesligisten vor.

Als Marie-Louise Eta im Frühjahr ihre A-Trainerlizenz beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bestand – und als einzige Frau im Lehrgang dabei war – war der Traum geboren. Schon damals war der ehemaligen Werder-Spielerin klar, dass sie einmal als Trainerin im Männer-Profifußball arbeiten will. Dieser Traum ist nun schneller in Erfüllung gegangen, als erhofft.

Mit der Entlassung von Trainer Urs Fischer bei Union Berlin rückt der ehemalige Werderaner Marco Grote als U19-Coach nun als Interimstrainer nach – und hat dabei seine Co-Trainerin Eta an seiner Seite.

Eta beendete bei Werder ihre Fußball-Karriere

Gemeinsam mit dem Ex-Werderaner Marco Grote (links) rückt Marie-Louise Eta von der U19 zur Bundesliga-Mannschaft auf.

Damit schreibt die 31-jährige Bremerin nun Fußball-Geschichte: Eta ist die erste Frau, die einen deutschen Bundesligisten trainiert.

Erst im vergangenen Juli hatte Eta den neuen Job bei Union Berlin angenommen, zuvor hatte sie seit 2019 verschiedene U-Frauen-Mannschaften trainiert. Parallel baute sie mit Ehemann Benjamin beim TuS Schwachhausen die Frauenfußball-Mannschaft auf. Und als Werder-Nachwuchstrainerin empfahl sie sich für den DFB.

Ihre Karriere als Fußballerin hatte sie 2018 im Alter von 26 Jahren mit 255 Spielen beendet, vier Jahre spielte sie in ihrer Bremer Wahlheimat. Schon mit 17 Jahren kickte Eta in der Bundesliga. Von 2008 bis 2011 spielte sie für Turbine Potsdam, von 2011 bis 2012 beim Hamburger SV. Danach schloss sich Eta von 2012 bis 2014 dem BV Cloppenburg an, bevor sie zu Werder wechselte. Ihre Wohnung in Bremen haben die Etas auch nach ihrem Wechsel zu Union Berlin behalten. Das Herz hängt an der Hansestadt, doch der Fokus liegt nun auf ihrem großen Trainer-Traum in der Männer-Bundesliga. "Bis auf weiteres", ließ Union in seiner Pressemitteilung verlauten, sollen Grote und Eta auf der Trainerbank sitzen.

