Qualifikation in Bremerhaven Eishockey-Frauen wollen sich Olympia-Traum erfüllen Stand: 05.02.2025 16:27 Uhr

Die Pinguins haben Pause, ab Donnerstag kämpft das deutsche Nationalteam in der Eisarena um die Qualifikation für die Winterspiele 2026. Aber es gibt nur einen Platz.

Von Petra Philippsen

Es weht ein Hauch von Olympia durch die Eisarena Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins sind in der Ligapause und haben ihre Heimstätte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft überlassen. Von Donnerstag bis Sonntag wollen die Eishockey-Spielerinnen ihrem großen Traum nachjagen: der Qualifikation für die Winterspiele 2026 in Mailand.

Der erste Eindruck von der Eisarena ist "mega gut", wie Torhüterin Sandra Abstreiter bei buten un binnen schwärmt. "Bisher ist es toll in Bremerhaven, die Arena sehr gut", ist auch Trainer Jeff MacLeod zufrieden: "Heute ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind bereit, das Team ist heiß und wir freuen uns auf morgen."

"Es wäre das i-Tüpfelchen für uns"

Am Donnerstag um 19:30 Uhr wird es direkt in der ersten Partie dann ernst für das deutsche Team, denn der Modus lässt keine Schwäche zu. Vier Mannschaften sind am Start, jeder spielt gegen jeden – aber nur einer darf am Ende zu Olympia.

Und für die Eishockey-Frauen ist dieser Traum sehr lange her. Zuletzt war Deutschland 2014 im russischen Sotschi dabei. Es war nach Salt Lake City 2002 sowie vier Jahre später in Turin erst die dritte Teilnahme. Doch die Hoffnung auf das vierte Mal ist groß.

Die Qualifikation wäre immens wichtig für uns. Das Frauen-Eishockey ist in den letzten Jahren in Deutschland wahnsinnig gewachsen. Es wäre das i-Tüpfelchen, dem die Krone aufzusetzen und nach ein paar verpassten Olympiaden wieder mit dabei sein zu dürfen.

(Eishockey-Torhüterin Sandra Abstreiter bei buten un binnen)

"Wir sind der Favorit des Turniers"

Das deutsche Team muss sich in Bremerhaven gegen Österreich, Slowakei und Ungarn durchsetzen. Verlieren ist eigentlich verboten. "Man muss Erster werden in dem Turnier, das wird natürlich nicht einfach", sagt Abstreiter.

Aber ich bin da sehr positiv, wir sind der Favorit des Turniers und ich finde, das sind wir zu recht. Wenn wir unser Spiel durchspielen, sind wir schwer aufzuhalten.

(Eishockey-Torhüterin Sandra Abstreiter bei buten un binnen)

Mit Abstreiter hat die DEB-Auswahl immerhin eine Torhüterin auf Weltklasse-Niveau. Die 26-Jährige ist bislang die einzige Deutsche, die in der 2023 gegründeten Professional Women's Hockey League (PWHL), dem Pendant zur NHL, aktiv ist.

Wichtige Bundeswehr-Förderplätze winken

Das Frauen-Eishockey in Deutschland hat sich entwickelt, hinkt dem Männersport jedoch noch hinterher. Die Weltspitze mit den USA und Kanada ist immer noch weit weg. Sollte die Olympia-Qualifikation gelingen, winken auch weitere Förderplätze bei der Bundeswehr.

Für die Spielerinnen ist die Bundeswehr der wichtigste Arbeitgeber im Spitzensport, von Eishockey allein kann keine von ihnen leben. Im Schnitt schauen 100 bis 200 Zuschauer bei Erstligapartien der Frauen zu. Zumindest diese Zahl wird bei den Eishockey-begeisterten Bremerhavenern deutlich höher ausfallen. Das deutsche Team ist bereit für den nächsten Schritt und muss dafür den ersten Schritt gegen die Österreicherinnen schaffen.

Es ist lange her, dass wir dabei waren und für alle ist Olympia der große Traum. Wir haben seit Jahren hart dafür gearbeitet. Wir sind bereit.

(DEB-Trainer Jeff MacLeod bei buten un binnen)

Spielplan Olympia-Qualifikation in Bremerhaven: Datum Beginn Partie 6. Februar 2025 16 Uhr Ungarn – Slowakei 6. Februar 2025 19:30 Uhr Deutschland – Österreich 8. Februar 2025 14:30 Uhr Slowakei – Deutschland 8. Februar 2025 18 Uhr Ungarn – Österreich 9. Februar 2025 14:30 Uhr Österreich – Slowakei 9. Februar 2025 18 Uhr Deutschland – Ungarn

