buten un binnen Eisbären Bremerhaven wollen in Bremen die Play-offs klarmachen

Am Samstag (18 Uhr) treffen die Bremerhavener in der Bremer Stadthalle auf Science City Jena. Mit einem Sieg stünde die Teilnahme der Eisbären an den Play-offs fest.

Von Karsten Lübben

Nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien wollen die Eisbären Bremerhaven am Samstag gegen Tabellenführer Science City Jena einen Coup landen. Die Jenaer haben in der Pro A zuletzt 18-mal in Folge gewonnen. Zum bisher letzten Mal kassierten sie am 14. Dezember auswärts bei den VfL Stars Bochum eine Niederlage (75:84). In der Bremer Stadthalle wollen die Eisbären die Thüringer zum Straucheln bringen.

Für die Bremerhavener ist es nach dem 111:64-Sieg am 1. Spieltag gegen Rasta Vechta II die zweite Partie in dieser Saison, für die sie nach Bremen ziehen. Zukünftig sollen es noch mehr werden. "Wir werden für bis zu sechs Heimspiele nach Bremen gehen. Mindestens werden es aber vier werden“, erklärte zuletzt der Geschäftsführer Johannes Marggraf gegenüber der "Nordsee-Zeitung". Dies hängt auch mit den Problemen mit der sanierungsbedürftigen Stadthalle in Bremerhaven zusammen.

Breitlauch: "Eisbären-Basketball macht wieder richtig Spaß"

"Bremerhaven ist unsere Heimat, aber gleichzeitig sind auch die Bremen-Spiele immer etwas ganz Besonderes für jeden Spieler", sagt Kapitän Adrian Breitlauch im Gespräch mit buten un binnen. "Dass wir jetzt noch für so ein Topspiel den Tabellenführer aus Jena zu Gast haben und da erfolgreich sein wollen, ist eine besondere Nummer."

Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison liegen die Eisbären auf dem 5. Platz. Die Chancen auf die Teilnahme an den Play-offs stehen in Anbetracht von sechs Punkten Vorsprung auf die aktuell auf dem 9. Platz liegenden Kirchheim Knights sehr gut. "Wir wollen in Bremen am Samstag den Sack schon zumachen", betont Breitlauch.

Wir glauben zu 100 Prozent an die Play-offs. Wir haben bisher die ganze Saison über ein gutes Jahr gespielt. Wir haben gezeigt: 'Eisbären-Basketball macht wieder richtig Spaß.'

(Adrian Breitlauch im Gespräch mit buten un binnen )

Können die Eisbären in der Tabelle noch klettern?

Der 8. Platz soll es am Ende mindestens für die Bremerhavener sein. Breitlauch hofft, "vielleicht auch noch einen Tick besser am Ende" abzuschneiden. Die Chancen sind durchaus gegeben, auch die Gießen 46ers auf Platz drei und die Merlin Crailsheim auf Platz vier liegen lediglich zwei Punkte vor den Eisbären.

Gegen Crailsheim haben die Bremerhavener in der Saison jedoch den direkten Vergleich verloren. Gegen Gießen könnten sie diesen nach der knappen Niederlage im Hinspiel (85:88) im Heimspiel am 34. Spieltag allerdings noch drehen (26. April, 19:30 Uhr).

