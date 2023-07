buten un binnen Eisbären Bremerhaven starten mit Heimspiel in die Basketball-Saison Stand: 07.07.2023 15:15 Uhr

In drei Monaten geht die Korbjagd in der 2. Basketball-Liga wieder los, nun steht der Spielplan fest. Erneut gibt es zwei Eisbären-Heimspiele in der Bremer Stadthalle.

Von Petra Philippsen

Mit 18 Teams geht die 2. Basketball-Liga ProA in die neue Saison. Die Eisbären Bremerhaven beginnen die neue Spielzeit mit einem Heimspiel am 30. September um 18 Uhr gegen die EPG Baskets Koblenz in der Stadthalle Bremerhaven.

Erneut finden in dieser Saison aber auch wieder zwei Eisbären-Heimspiele in der Bremer Stadthalle statt: Am 21. Oktober kommt es am 4. Spieltag um 18 Uhr zum Duell mit den Artland Dragons aus Quakenbrück, parallel läuft auf der Bremer Bürgerweide dann der 987. Freimarkt.

Das zweite Bremer Heimspiel steigt in der Rückrunde am 10. März 2024 um 15 Uhr gegen die WWU Baskets Münster.

Spielplan der Eisbären Bremerhaven Saison 2023/24 Spieltag Datum Heim Gast 1. Sa., 30. September, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven EPG Baskets Koblenz 2. Sa., 07. Oktober, 19 Uhr VfL Kirchheim Knights Eisbären Bremerhaven 3. So., 15. Oktober, 17 Uhr Gladiators Trier Eisbären Bremerhaven 4. Sa., 21. Oktober, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven Artland Dragons 5. Fr., 27. Oktober, 19:30 Uhr Rasta Vechta II Eisbären Bremerhaven 6. So., 29. Oktober, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven Phoenix Hagen 7. So., 5. November, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven Medipolis SC Jena 8. Sa., 18. November, 19:30 Uhr PS Karlsruhe Lions Eisbären Bremerhaven 9. So., 26. November, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven Gießen 46ers 10. Sa., 02. Dezember, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven Medi Bayreuth 11. Sa., 09. Dezember, 19:30 Uhr WWU Baskets Münster Eisbären Bremerhaven 12. Sa., 16. Dezember, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven Uni Baskets Paderborn 13. Sa., 23. Dezember, 19 Uhr VfL SparkassenStars Bochum Eisbären Bremerhaven 14. Fr., 29. Dezember, 19:30 Uhr Eisbären Bremerhaven Skyliners Frankfurt 15. Di., 2. Januar 2024, 19:30 Uhr Giants Düsseldorf Eisbären Bremerhaven 16. So., 7. Januar 2024, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven Dresden Titans 17. Sa., 13. Januar 2024, 18:30 Uhr Nürnberg Falcons BC Eisbären Bremerhaven 18. Sa., 20. Januar 2024, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven PS Karlsruhe Lions 19. So., 28. Januar 2024, 17 Uhr Artland Dragons Eisbären Bremerhaven 20. Sa., 3. Februar 2024, 19 Uhr Gießen 46ers Eisbären Bremerhaven 21. Mi., 7. Februar 2024, 19:30 Uhr Eisbären Bremerhaven Giants Düsseldorf 22. Sa., 10. Februar 2024, 19 Uhr Phoenix Hagen Eisbären Bremerhaven 23. Sa., 17. Februar 2024, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven Nürnberg Falcons BC 24. Fr., 1. März 2024, 19:30 Uhr EPG Baskets Koblenz Eisbären Bremerhaven 25. So., 3. März 2024, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven Rasta Vechta II 26. So., 10. März 2024, 15 Uhr Eisbären Bremerhaven WWU Baskets Münster 27. So., 17. März 2024, 15 Uhr Skyliners Frankfurt Eisbären Bremerhaven 28. Sa., 23. März 2024, 18 Uhr Eisbären Bremerhaven VfL Kirchheim Knights 29. So., 31. März 2024, 16:30 Uhr Medipolis SC Jena Eisbären Bremerhaven 30. Mi., 3. April 2024, 19:30 Uhr Eisbären Bremerhaven VfL SparkassenStars Bochum 31. So., 7. April 2024, 15 Uhr Medi Bayreuth Eisbären Bremerhaven 32. Sa., 13. April 2024, 19:30 Uhr Uni Baskets Paderborn Eisbären Bremerhaven 33. So., 21. April 2024, 16 Uhr Dresden Titans Eisbären Bremerhaven 34. Sa., 27. April 2024, 19:30 Uhr Eisbären Bremerhaven Gladiators Trier

