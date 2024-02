buten un binnen Diego will sein Abschiedsspiel mit Werder im Weser-Stadion geben Stand: 11.02.2024 10:29 Uhr

Mit den Grün-Weißen hatte Diego "die schönsten Jahre meiner Karriere" – daher hat sich der 38-jährige Brasilianer bei seinem Besuch in Bremen etwas Besonderes überlegt.

Von Petra Philippsen

Der Applaus war sehr warm gewesen, als Diego am Samstagnachmittag den Rasen des Bremer Weser-Stadions betrat. Die Werder-Fans hatten den 1,73 Meter großen Brasilianer von jeher in ihr Herz geschlossen und so war die Wiedersehensfreude besonders groß.

Seit Diego Bremen im Sommer 2009 nach drei Jahren verlassen hatte, war er nicht mehr hier gewesen. Nun war das 125. Vereinsjubiläum ein guter Anlass für eine Rückkehr nach Bremen.

Diego: "Um den Kreis mit Werder zu schließen"

Gäste auf Werders Jubiläumsparty in der "Alten Werft": Diego mit seiner Frau Bruna Leticia.

"Ich hatte einige der besten Jahre meines Lebens hier bei Werder. Das sind tolle Erinnerungen", erzählte Diego Bremen Eins. Den DFB-Pokal im Jahr 2009 gewannen die Grün-Weißen auch durch seine Tore.

Es war seither die letzte Trophäe für Werder und kein Wunder also, dass sich die Fans am Samstag besonders gerne an diese erfolgreiche Zeit mit ihm erinnerten.

Doch Diego möchte gerne neue Werder-Erinnerungen schaffen und so reiste der inzwischen 38-Jährige mit einer Idee zum Jubiläum an.

Ich denke darüber nach, mein Abschiedsspiel hier in Bremen zu veranstalten. Um etwas Spezielles zu machen und um diesen Kreis mit Werder zu schließen. Ich habe diese Idee und es wäre schön, wenn wir das gemeinsam machen.

(Ex-Werder-Star Diego bei Bremen Eins)

Die Werder-Party am Samstagabend in der "Alten Werft" war sicherlich ein guter Anlass, um mit dem ein oder anderen Vereinsverantwortlichen über das mögliche Abschiedsspiel im Weser-Stadion zu sprechen. Und um schon einige alte Weggefährten anzusprechen, damit sie sich den Termin frei halten. Schließlich feierten seine alten Kumpels Ailton und Claudio Pizarro ja auch beim Werder-Jubiläum mit.

