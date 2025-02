buten un binnen DFL terminiert Spiele: An diesen Tagen spielt Werder im März Stand: 06.02.2025 17:45 Uhr

Zu Beginn der Saison musste Werder mehrfach sonntags ran, im Januar und Februar 2025 dreimal am Freitagabend. Nun hat die DFL die Spieltage 25 bis 27 genau terminiert.

Werders Verantwortliche und Fans können endlich den Monat März planen: Werder tritt am Samstag, den 8. März, um 15:30 Uhr in Leverkusen an. Exakt eine Woche später spielt Werder zur gleichen Uhrzeit im Weser-Stadion gegen Borussia Mönchengladbach. Ebenfalls am Samstag um 15:30 Uhr muss der SVW am 29. März zur KSV Holstein nach Kiel.

Der Verein kommentierte die konkrete Ansetzung bei Instagram so: "Zu schön, um wahr zu sein: Dreimal beste Fußballzeit." Komplettiert wird der März aus Werder-Sicht durch das Abschiedsspiel von Diego. Die Partie zu Ehren des einstigen Werder-Stars findet am 22. März in Bremen statt.

Die Bundesliga-Spieltage 25 bis 27 Spieltag Heim Auswärts Termin 25 Bayer 04 Leverkusen Werder Bremen Samstag, 8. März 2025, 15:30 Uhr 26 Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Samstag, 15. März 2025, 15:30 Uhr 27 Holstein Kiel Werder Bremen Samstag, 29. März 2025, 15:30 Uhr

