buten un binnen "Das nervt": Mini-Dämpfer für Grün-Gold in der Tanz-Bundesliga

Der Bremer Lateinformation ist der Liga-Gesamtsieg nach vier von fünf Turnieren kaum noch zu nehmen. Dennoch gab es in Bochum am Samstagabend leichten Frust beim GGC.

Von Petra Philippsen

Bei den ersten drei Bundesliga-Turnieren der Saison gab es keine zwei Meinungen unter den sieben Wertungsrichtern. Die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs tanzte souverän der Konkurrenz davon und wurde dafür jedes Mal mit sieben ersten Plätzen belohnt. Am Samstagabend in Bochum gab es beim vierten Turnier dann ein Novum.

Denn eine einzige Wertungsrichterin hatte den amtierenden Weltmeister aus Bremen mit "Freedom and Peace" nicht als bestes Team der beiden Runden gesehen und wertete den Grün-Gold-Club auf den zweiten Platz. Dafür erhielt Blau-Weiss Buchholz so erstmals einen ersten Platz in dieser Saison.

Eine 2, die den GGC wurmt

Die Bremer hatten zwei saubere Durchgänge getanzt und sich keine Fehler geleistet mit ihrer Choreografie, die den deutlich höchsten Schwierigkeitsgrad im Feld der acht Lateinformationen hat. Umso mehr wurmte den GGC dieser eine zweite Platz der Wertungsrichterin.

Es lief gut heute in beiden Durchgängen, wir waren zufrieden. Aber die nervt, diese Zwei.

(GGC-Trainerin Uta Albanese bei buten un binnen)

So wird es keine perfekte Bundesliga-Saison für die Bremer mehr werden können mit allen ertanzten Einsen. Da Grün-Gold mit dem A-Team wie in einer eigenen Liga tanzt, war der Frust nachvollziehbar.

Das WM-Ticket winkt den Bremern

Zudem in Bochum sogar eine neue Tänzerin eingebunden worden war, die gerade einmal seit sechs Wochen mit den Bremern trainiert hatte. Und Rubina Roubik aus Österreich fügte sich an der Seite des erfahrenen Tänzers Thomas Friedrich nahtlos in die Formation ein und war nicht der Grund für die eine Zwei.

Doch am Gesamtergebnis änderte der Wertungsausreißer absolut nichts. Die Bremer Lateinformation hat mit Bochum das vierte von fünf Turnieren gewonnen und müsste beim Saisonfinale in Bietigheim in zwei Wochen gar nicht antreten, um den Gesamtsieg und damit das WM-Ticket noch zu verspielen.

B-Team wieder auf Platz 5

Auch bei der zweiten Mannschaft des Grün-Gold-Clubs war die Stimmung ein wenig gedämpft. Das B-Team konnte in Bochum nicht ganz so auftrumpfen wie noch vor zwei Wochen beim Heimspiel in Bremen.

Durch ein paar Fehler und Wackler reichte es an diesem Abend nicht nochmals zum furiosen vierten, sondern wie zuvor zum fünften Platz. Für den Aufsteiger mit vielen jungen Tänzerinnen und Tänzern aber so oder so eine mehr als achtbare Leistung. In allen vier Turnieren stand die Formation von Trainer Angelo Adler im Großen Finale.

Es war ein bisschen durchwachsen und lief heute leider nicht ganz so rund wie sonst. Im Finale haben wir leider zwei Bodenpirouetten geschmissen. Aber es ist ein junges Team, das passiert.

(GGC-Trainer Angelo Adler bei buten un binnen)

Ergebnis 4. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen Saison 2025: Platz Mannschaft Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 2 2. Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 2 2 2 2 2 2 1 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 5 3 3 4 3 4 4. TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music 5 3 4 4 3 4 3 5. Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key 4 4 5 5 5 5 5 Kleines Finale: 6. 1. TC Ludwigsburg A Mosaik 7. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black 8. TSG Badenia Weinheim A Avatar

Die Bundesliga-Termine der Lateinformationen: Turniertag Termin Ort 1. 11. Januar 2025, 19 Uhr Buchholz 2. 25. Januar 2025, 19 Uhr Bremerhaven 3. 8. Februar 2025, 19 Uhr Bremen 4. 22. Februar 2025, 19 Uhr Bochum 5. 8. März 2025, 19 Uhr Bietigheim

Sportblitz, 24. Februar 2025, 18:06 Uhr