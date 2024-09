buten un binnen Champions League-Auftakt: Pinguins siegen gegen Servette Genf Stand: 06.09.2024 21:10 Uhr

Im Heimspiel gegen den amtierenden Titelträger der Eishockey-Königsklasse haben die Bremerhavener am Freitagabend einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Am Ende hieß es 3:2.

Von Kristian Klooß

Die Fischtown Pinguins haben am Freitagabend in der Eishockey Champions League das erste Heimspiel der Vorrunde gewonnen. Dabei wurden die Bremerhavener vom amtierenden Champions League-Sieger aus Genf zunächst kalt erwischt.

Die Gäste gingen nach zwei Minuten mit der ersten Aktion durch Tanner Richard in Führung. In der 8. Minute traf dann, kurz nach einem Bully, der Genfer Simon Le Coultre mit einem Schuss von der blauen Linie.

Danach kam Bremerhaven zwar im ersten Drittel besser ins Spiel. Doch der vermeintliche Anschlusstreffer durch Alex Friesen wurde den Pinguins, wegen Offside nach Videobeweis, aberkannt. In der 14. Minute klappte es dann aber doch mit dem 1:2, diesmal durch Dominik Uher.

Spiel im letzten Drittel gedreht

Das zwei Drittel verlief hingegen torlos. Im letzten Drittel überraschten die Pinguins Genf dann selbst mit einem Blitzstart. Nach nur 32 Sekunden markierte Neuzugang und Abwehr-Hüne Matthew Abt das 2:2. Kurz darauf war dann in der 42. Minute Bremerhavens Stürmer Žiga Jeglič zur Stelle und markierte, nach Vorlage von Kapitän Jan Urbas, die 3:2-Führung für die Pinguins.

Zum Spielende hin drückte Servette Genf auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Fischtown-Keeper Maximilian Franzreb. Bei einem Pfostenschuss der Genfer hatte Bremerhaven in der 53. Minute zudem Glück. Am Ende retteten die Pinguins den Auftaktsieg in der Gruppenphase der Champions League über die Zeit.

Sonntag ist Lausanne zu Gast

Für die Fischtown Pinguins steht schon am Sonntag das nächste Heimspiel in der Champions League an. Am 8 September um 18 Uhr geht es gegen den Genfer Ligakonkurrenten Lausanne.

Die weiteren Gruppenspiele der Fischtown Pinguins in der Champions League 2. Spieltag 8. September, 18 Uhr Fischtown Pinguins – Lausanne HC 3. Spieltag 12. September, 19 Uhr SönderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins 4. Spieltag 14. September, 19 Uhr Fischtown Pinguins – Rouen Dragons 5. Spieltag 9. Oktober, 19:30 Uhr Sparta Prag – Fischtown Pinguins 6. Spieltag 15. Oktober, 19 Uhr Skelleftea AIK – Fischtown Pinguins

Am 20. September startet der Deutsche Vize-Meister dann mit dem ersten Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Mehr über die Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, 6. September 2024, 22 Uhr