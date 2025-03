buten un binnen Bye-bye Dubai: Tanja Szewczenko zieht für ihre Tochter nach Bremen Stand: 03.03.2025 18:39 Uhr

Die einstige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko lebt mit ihrer Familie mittlerweile in Bremen. Der Grund: Tochter Jona soll unter Ute und Roberto Albanese trainieren.

Von Karsten Lübben und Yannick Lowin

Der Sport hat im Leben von Tanja Szewczenko schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Lange hat die dreimalige deutsche Meisterin im Eiskunstlaufen diesem vieles untergeordnet, um erfolgreich zu sein. Dies hat sich bezahlt gemacht, denn sowohl bei der EM als auch bei der WM konnte sie einst die Bronze-Medaille gewinnen, ehe sie im Frühjahr 2001 ihre Karriere beendete.

Jona Szewczenko wird in Bremen von Uta und Roberto Albanese gefördert.

Ihren Ehrgeiz hat Szewczenko an ihre Tochter Jona weitergegeben. Die 14-Jährige hat sich allerdings gegen die Schlittschuhe und für das Tanzparkett entschieden. Dort überzeugt sie derart, dass ihre Familie vor wenigen Wochen von Dubai nach Bremen gezogen ist, denn in der Hansestadt wird sie nun beim Grün-Gold-Club gefördert. Der Sport, den ihre Tochter betreibt, sagt Tanja Szewczenko sehr zu. Zumal sie einige Parallelen zum Eiskunstlaufen sieht.

Das ist ein tolles Gefühl, ihr beim Tanzen zuzuschauen. Sie hat eine Leidenschaft entwickelt, die uns persönlich als Eltern auch gut gefällt. Wir kommen aus einem ähnlichen Sport durchs Eiskunstlaufen.

(Tanja Szewczenko im Gespräch mit buten un binnen)

Uta und Roberto Albanase haben den passenden Tanzpartner gefunden

Nachdem Jona Szewczenko einige Jahre lang Tennis gespielt hat, entdeckte sie vor drei Jahren ebenjene Leidenschaft für lateinamerikanische Tänze. Lange hat sie allerdings nach einem passenden Tanzpartner gesucht, doch weder in Köln noch in Dubai fand sich einer. Helfen konnten ihr schließlich Uta und Roberto Albanese. Nun bildet sie mit dem Ukrainer David Olshevskyi, der seit einem Jahr in Deutschland lebt, ein Tanzpaar.

In Bremen tanzt Jona Szewczenko gemeinsam mit David Olshevskyi. Hier werden sie von Uta Albanese angeleitet.

Zusammen haben sie in ihrer Altersklasse prompt die Landesmeisterschaft gewonnen. Und das, obwohl sie zuvor nur drei Tage gemeinsam trainieren konnten und kaum miteinander kommunizieren können, denn Olshevskyi spricht weder Deutsch noch Englisch. Beim Tanzen klappt es zwischen den beiden dennoch optimal. Gemeinsam wollen sie zukünftig auf den Turnieren abräumen.

Das Leben in Dubai war spannender als in Bremen

"Das ist wie eine andere Welt. Da steht man im Rampenlicht und alle gucken auf einen. Man macht etwas, in dem man gut ist. Und das kann man anderen Leuten zeigen", schwärmt Jona Szewczenko vom Tanzen. Für ihre Mutter Tanja, die heutzutage unter anderem als Influencerin ihr Geld verdient, war klar, dass sie nach Bremen zu Uta und Roberto Albanese kommen muss, um die bestmögliche Förderung für ihre Tochter erhalten zu können.

Wenn man in Deutschland die Kaderschmiede im Tanzsport sucht, dann findet man sie hier. Es kommen andere Tänzer aus dem Ausland, es ist hier ein buntes Gemisch aus verschiedenen Nationalitäten. Man weiß um den Wert dieses Trainer-Ehepaares. Die sind in der Szene weltbekannt.

(Tanja Szewczenko)

Fünfmal pro Woche trainiert Jona Szewczenko nun unter den Augen von Uta und Roberto Albanese. Das Leben in Dubai, räumt sie ein, sei schon spannender gewesen. "Es gibt hier nicht so viel zu machen wie in Dubai. Deshalb ist es langweiliger hier", sagt sie. Zumal es in Dubai auch internationaler gewesen sei. "Aber mir gefällt es hier besser mit dem Tanzen."

