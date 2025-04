Wechsel zu Union? Bye-Bye Burke - Werders Fanliebling verlässt den Klub nach der Saison Stand: 23.04.2025 10:44 Uhr

Oliver Burke hat sich in den vergangenen Wochen in die Herzen der Bremer Fans gespielt. Der Schotte hat sich nun jedoch gegen eine Vertragsverlängerung bei Werder entschieden.

Wie die Bremer am Mittwochmittag vermeldeten, hat Burke den Klub darüber informiert, dass er sich gegen einen Verbleib entschieden hat. Er wird in der kommenden Saison aller Voraussicht nach für Union Berlin spielen.

"Wir bedauern Olivers Entscheidung und hätten ihn auch gerne hierbehalten. Zumal wir in den letzten Gesprächen mit unserem Angebot auch den zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen und die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen haben", sagt Werders Sportchef Clemens Fritz zu Burkes Abgang.

Anscheinend gibt es aber ein Angebot, dass sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere. Die Möglichkeit, weitere Anpassungen vorzunehmen, hatten wir aufgrund von Olivers Entscheidung leider nicht mehr.

(Werders Sportchef Clemens Fritz)

Burke kam im Sommer 2021 nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga zu Werder, konnte sich an der Weser über einen langen Zeitraum aber nicht durchsetzen. Die Bremer verliehen ihn daher zwischenzeitlich zunächst an den FC Millwall und dann an Birmingham City.

Vor dieser Saison wollte Werder Burke unbedingt abgeben, fand jedoch keinen Abnehmer für ihn. Zuletzt kam es dann zur großen Wende: Burke erkämpfte sich bei Coach Ole Werner einen Stammplatz und avancierte zum Publikumsliebling. In dieser Saison gelangen ihm bis dato fünf Saisontore.

Die Bremer hätten den im Sommer auslaufenden Vertrag daher gerne verlängert. Burke hat das Angebot jedoch abgelehnt und sich stattdessen für einen Wechsel entschieden.

