buten un binnen Bremer Tanz-Duell bei DM: Diese 2 Grün-Gold-Paare sind heute Gegner

Bisher tanzten Dimitri Kalistov und Luna Albanese als bestes Bremer Latein-Paar in der Jugend-Klasse I. Nun sind Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite aufgerückt.

Von Petra Philippsen

Am heutigen Sonntagmittag starten im Tanzsport-Zentrum in Stuttgart die Deutschen Meisterschaften Jugend A Latein, die Klasse der 16- und 17-Jährigen. Dimitri Kalistov und Luna Albanese vom Bremer Grün-Gold-Club sind die Titelverteidiger und hatten vor einem Jahr mit großem Abstand die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Dieses Mal haben die beiden jedoch starke Konkurrenz aus dem eigenen Club bekommen. Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite haben bis zur letzten Saison in der Jugend-Klasse der 14- und 15-Jährigen getanzt und wurden in Latein und in den zehn Tänzen Weltmeister, zudem im Standard Vizeweltmeister.

Nun treffen sie erstmals als direkte Konkurrenten auf dem Parkett aufeinander. Bayraktar/Kuraite müssen bereits die Vorrunde ab 12 Uhr tanzen, die Titelverteidiger haben ein Freilos und steigen mit der Zwischenrunde ein. Wer am Ende in den fünf lateinamerikanischen Tänzen Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble und Jive unter den 70 Paaren die Nase vorn behält, wird sich am späten Nachmittag zeigen.

