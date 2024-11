buten un binnen Alles Grün-Gold oder was? Bremer wollen 19. Titel bei der Tanz-DM Stand: 08.11.2024 11:04 Uhr

Die Bremer Lateinformation reist als großer Favorit nach Ludwigsburg. Doch der Sieg wird am Samstag kein Selbstläufer, denn das Team hat wieder einen Umbruch hinter sich.

Von Petra Philippsen

Es kann losgehen für den Grün-Gold-Club, am Freitagmorgen machte sich die Lateinformation vom Bremer Busbahnhof aus auf die Reise gen Süden nach Ludwigsburg. Dort startet am Samstag ab 14 Uhr mit der Deutschen Meisterschaft die neue Saison – und Grün-Gold ist als Titelverteidiger der klare Favorit.

Natürlich wollen wir wieder den Titel holen und gewinnen. Wir sind gut drauf, aber wir müssen sehen, ob die Mannschaft die sehr guten Leistung aus dem Training auch beim Turnier zeigen kann.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Der 19. DM-Titel ist das Ziel für die Formation von Trainer Roberto Albanese, und obwohl sie sogar zum 17. Mal in Folge das Maß der nationalen Tanzwelt werden könnte, wird dieser Sieg kein Selbstläufer werden.

Wieder ein Umbruch bei Grün-Gold

Die Choreografie "Freedom and Peace" des Bremer Grün-Gold-Clubs wurde von Trainer Roberto Albanese komplett überarbeitet.

"Wir hatten wieder einen Umbruch im Team", erklärt Albanese, "einige erfahrene Tänzerinnen und Tänzer haben uns verlassen." Das bedeutete für den Erfolgscoach wieder Neue zu integrieren und diese auf ein Leistungslevel zu pushen, das der Formation des 13-maligen Weltmeisters würdig ist.

Das ging nur mit viel Einsatz, hohem Druck, unzähligen Trainingsstunden und Wochenend-Workshops über die vergangenen Wochen und Monate für die Amateurmannschaft, bei der alle noch einem Vollzeitjob nachgehen. Doch die Leidenschaft für den Tanz und der Ehrgeiz, mit dem Grün-Gold-Club weiterhin die großen Titel zu gewinnen, sind auch bei den Neulingen in der Lateinformation ungebrochen.

Generalprobe lief nicht optimal

Aber der Stress und die Ausnahmesituation eines Wettkampfes lässt sich eben nicht im Training simulieren und so kann Albanese nur noch abwarten, ob seine Formation in Ludwigsburg in Topform abliefern kann. "Da sind jetzt auch die Erfahrenen im Team gefordert, Ruhe reinzubringen", so Albanese.

Bei der kleinen Generalprobe am vergangenen Wochenende bei einem Showauftritt in Braunschweig hatte das jedoch nicht funktioniert. "Da waren Fehler drin und die Mannschaft hatte sich da nicht hundertprozentig gefunden." Umso wichtiger war diese Erfahrung vielleicht, bevor es am Samstag richtig ernst wird.

"Freedom and Peace" komplett umgearbeitet

Grün-Gold tanzt dabei zwar weiterhin seine Choreografie "Freedom and Peace" aus dem Vorjahr, doch Albanese hat jeden einzelnen der fünf lateinamerikanischen Tänze umgearbeitet und so im Grunde zu gewohnter Musik eine komplett neue Choreografie kreiert.

Die Bremer tanzen so auch weiterhin die anspruchsvollste und schwierigste Choreo im Feld der sieben Konkurrenten. Im vergangenen Jahr war die Formation von Blau-Weiss Buchholz der stärkste Herausforderer für Grün-Gold, doch es bleibt abzwarten, ob die neue Choreografie der Norddeutschen an dieses Level anknüpfen kann.

"Es liegt ja nur in meiner Macht, was wir machen", betont Albanese, "daher schaue ich gar nicht auf die Konkurrenz. Wir müssen abliefern und ich bin sicher, dass wir es sehr gut machen werden."

