3. Sieg im 4. CHL-Spiel Fischtown Pinguins ringen Rouen nieder Stand: 14.09.2024 21:33 Uhr

Gegen die Franzosen mussten die Bremerhavener einen Rückstand drehen. Nach dem 4:2 haben die Pinguins das Achtelfinale der Champions Hockey League im Blick.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Eishockey-Champions-League ihren dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Der deutsche Vizemeister gewann am Samstag mit 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) gegen den noch sieglosen französischen Vertreter Dragons de Rouen und setzte sich damit in der Spitzengruppe fest.

Felix Maegaard Scheel brachte die Gastgeber bereits nach 27 Sekunden in Führung, die Gäste antworteten postwendend zum 1:1 (2. Minute). Nach dem 1:2 im zweiten Drittel (36.) sicherten Jan Urbas (45./60.) und Christian Wejse (45.) im Schlussabschnitt den Sieg.

Pinguins starten Selbstvertrauen vor dem Ligastart

Mit dem Erfolg tankten die Pinguins Selbstvertrauen vor dem Auftakt in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitag (19.30 Uhr) startet Bremerhaven mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg in die Saison.

In der CHL wird bereits in der zweiten Saison nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale.

Gruppenspiele der Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League: Spiel Datum Partie Ergebnis 1. Spieltag 6. September, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins – Servette Genf 3:2 2. Spieltag 8. September, 18 Uhr Fischtown Pinguins – Lausanne HC 1:2 3. Spieltag 12. September, 19 Uhr SönderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins 0:5 4. Spieltag 14. September, 19 Uhr Fischtown Pinguins – Rouen Dragons 4:2 5. Spieltag 9. Oktober, 19:30 Uhr Sparta Prag – Fischtown Pinguins 6. Spieltag 15. Oktober, 19 Uhr Skelleftea AIK – Fischtown Pinguins

