buten un binnen 1:3 in München – 5. Dämpfer im 6. Spiel für die Pinguins

Das Eishockey-Team aus Bremerhaven kann auch beim EHC München am Freitag nicht punkten. Besonders, weil sich die Pinguins in Unterzahl nicht clever genug anstellten.

Der Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga stand im Zeichen der Trauer. Zwei Tage zuvor war der 26 Jahre alte Profi Tobias Eder von den Eisbären Berlin an einer Krebserkrankung verstorben. Und so begann auch die Partie am Freitagabend in München mit den Fischtown Pinguins mit einer Schweigeminute für Eder.

Eisbären-Profi Tobias Eder war am 29. Januar an einer Krebserkrankung verstorben.

"Es ist eine ganz schwierige Situation, ganz tragisch", sagte auch der Bremerhavener Coach Alexander Sulzer betroffen vor dem Spiel bei Magenta-TV. Das Umschalten auf Wettkampf-Modus fiel keinem der Beteiligten leicht.

"Wir versuchen uns auf Eishockey zu fokussieren und die 60 Minuten so gut es geht über die Bühne zu kriegen", so Sulzer.

München schlägt in Überzahl zu

Und als dann der Puck aufs Eis fiel, erledigten die Profis vor fast 10.800 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Eishalle ihren Job. Ob es ihnen gefiel oder nicht. Die Münchner erwischten die Fischtown Pinguins dabei schon früh eiskalt, Markus Eisenschmid besorgte in der 4. Minute in Überzahl die 1:0-Führung.

Die Antwort der Bremerhavener ließ nicht zu lange auf sich warten, Rayan Bettahar glich in der 12. Minute aus. Allerdings sollte es der letzte Treffer für sie bleiben. Die Münchner wussten dagegen geschickt das Überzahlspiel zu nutzen, Taro Hirose erhöhte in der 39. Minute auf 2:1, als Nicolas Jensen auf der Strafbank hockte.

In der 50. Minute war es dann Christopher DeSousa, der Keeper Kristers Gudlevskis das 3:1 für München ins Netz schob, als Phillip Bruggisser eine Strafe abbrummte. Die Münchner können sich durch den Sieg auf dem vierten Rang mit 73 Punkten weiter von den Pinguins absetzen, die mit 69 Punkten dahinter auf Rang fünf liegen. Am Sonntag geht es für die Bremerhavener mit dem Spiel gegen Tabellenführer Ingolstadt weiter – zwei Wochen nach dem Ammoniak-Unfall wieder in der heimischen Eisarena.

