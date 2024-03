DFB-Pokal der Frauen Wolfsburg dominiert gegen Essen und steht im Finale Stand: 30.03.2024 14:57 Uhr

Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg hat seine wohl letzte Titelchance der Saison gewahrt. Die "Wölfinnen" feierten am Sonnabend einen ungefährdeten 9:0 (3:0)-Kantersieg gegen Bundesliga-Konkurrent SGS Essen und zogen damit ins DFB-Pokal-Finale ein.

Von Bettina Lenner

Es war eine überlegene Vorstellung der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot, die sogar Chancenwucher betreiben konnte. Die Niedersächsinnen setzten ihre Kontrahentinnen auch ohne die verletzten Nationalspielerinnen Marina Hegering (Muskelfaserriss in der Wade), Alexandra Popp und Lena Lattwein (beide Knieprobleme) von Beginn an unter Dauerdruck und stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Besonders Außenverteidigerin Lynn Wilms und Stürmerin Vivien Endemann machten über die rechte Seite Dampf. In der 14. Minute konnte Wilms ungehindert flanken, ihre maßgeschneiderte Hereingabe fand Jule Brand, die am zweiten Pfosten zum 1:0 einnickte.

Keine zwei Minuten später legte der Favorit nach: Endemann, gegen ihren Ex-Verein ein Aktivposten und am Sonntag ab 22.50 Uhr zu Gast im NDR Sportclub, zog an gleich zwei Gegenspielerinnen vorbei und passte ins Zentrum, wo Ewa Pajor den Abpraller trocken aus kürzester Distanz im Tor versenkte.

Vivien Endemann schnürt Dreierpack

Die schnelle 2:0-Führung des VfL verunsicherte die Gäste weiter, die Pajor auch im weiteren Verlauf mehrfach aus den Augen verloren. Die eigentlich brandgefährliche Polin ließ - für sie eher ungewöhnlich - einiges liegen, sonst hätte Wolfsburg das Ergebnis zügig in die Höhe geschraubt.

Das 3:0 markierte schließlich die hellwache Endemann mit einem präzisen Abschluss (37.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte die junge Stürmerin gar auf 4:0 (51.). Stroot ließ nun auch Talente wie Camilla Küver beim VfL zum Zug kommen, der das Spiel gegen überforderte Essenerinnen weiter nach Belieben bestimmte.

In der 66. Minute köpfte Dominique Janssen nach einer Ecke gegen ihren alten Arbeitgeber unbehelligt zum 5:0 (66.) ein. Kurz darauf unterlief Nachwuchskraft Emely Joester ein unglückliches Eigentor - das 6:0 für Wolfsburg (69.). Beim 7:0 (81.) hieß die Torschützin erneut Endemann, die sich für ein starkes Dribbling und ohnehin einen starken Auftritt belohnte. Die Schlusspunkte mit dem 8:0 und 9:0 setzten Riola Xhemaili (83.) und Svenja Huth (89.).

VfL-Fußballerinnen zeigen jede Menge Spielfreude

Wolfsburgs Fußballerinnen waren wohl mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch ins Halbfinale gegangen, jedenfalls zeigten sie nach dem bitteren 0:4 gegen Bayern München in der Vorwoche die richtige Reaktion und viel Spielfreude. Die Chancen auf die Meisterschaft sind zwar dahin, sieben Punkte Rückstand hat der VfL fünf Spieltage vor Schluss auf den Bundesliga-Tabellenführer.

Im Pokal-Wettbewerb aber, in dem die "Wölfinnen" seit 49 Spielen ungeschlagen sind, wollen die Niedersächsinnen den zehnten Triumph in Folge feiern und damit die erste titellose Saison seit 2012 vermeiden. Im Weg steht nur noch der Finalgegner - wahrscheinlich der FC Bayern, der am Ostersonntag (15.45 Uhr) im zweiten Halbfinale auf Eintracht Frankfurt trifft. Das Endspiel steigt am 9. Mai in Köln.

