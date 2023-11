NDR-Sport VfB Lübeck verhindert gegen Bielefeld in letzter Sekunde Niederlage Stand: 26.11.2023 16:02 Uhr

"Joker "Mats Facklam hat die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck mit einem Doppelpack vor einer Niederlage gegen Arminia Bielefeld bewahrt. Der Ausgleich des Stürmers zum 2:2-Endstand fiel dabei erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Was für eine Dramatik auf der Lübecker Lohmühle! Es liefen am Sonntagnachmittag bereits die letzten Sekunden der Partie, als der Ball über Umwege zum 27-Jährigen gelangte, der Keeper Jonas Kersken zum zweiten Mal überwand. Schiedsrichter Martin Speckner pfiff die Begegnung anschließend gar nicht mehr an. Der VfB, der bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte, kletterte durch den Punktgewinn zumindest vorübergehend auf Nichtabstiegsplatz Nummer 16.

Allerdings kann der Hallesche FC die Schleswig-Holsteiner mit einem Erfolg am Dienstag bei Preußen Münster wieder überholen,

Lübeck zeigt nach 0:2-Rückstand Moral

Vor 8.293 Zuschauern hatten Merveille Biankadi (56. Minute) und Leon Schneider (62.) für Bielefeld getroffen. Facklam, der in der 63. Minute für Jan-Marc Schneider eingewechselt wurde, verhinderte dann per Doppelpack (63., 90.+7) noch die die siebte Lübecker Saisonniederlage. Beide Mannschaften hatten sich zunächst schwergetan, der zweite Durchgang entschädigte jedoch für den zähen ersten Abschnitt.

Nach Flanke von Kaito Mizuta verlängerte Fabian Klos per Kopf auf Biankadi, der aus kurzer Distanz per Direktabnahme traf. Kurz darauf erhöhte Schneider - wieder hatte Klos per Kopfball die Vorlage geliefert.

Lübeck zeigte Moral: Der Sekunden zuvor eingewechselte Facklam markierte mit einem wuchtigen Distanzschuss direkt den Anschlusstreffer. In einem Akt der Verzweiflung, bei dem auch VfB-Torhüter Philipp Klewin bei einem Freistoß in der siebten Minute der Nachspielzeit als Stürmer aushalf, kam der Ball zum freistehenden Facklam, der Lübeck das späte Remis ermöglichte.

Spielstatistik VfB Lübeck - Arminia Bielefeld

16.Spieltag, 26.11.2023 13:30 Uhr

VfB Lübeck 2 Arminia Bielefeld 2

Tore:

0:1 Biankadi (56.)

Biankadi (56.) 0:2 L. Schneider (62.)

L. Schneider (62.) 1:2 Facklam (63.)

Facklam (63.) 2:2 Facklam (90. +6)

VfB Lübeck: Klewin - M. Hauptmann, Grupe, Reddemann, Sternberg - Egerer - Mar. Thiel (63. Velasco), Boland (90.+1 Löhden) - Gözüsirin (80. Farrona Pulido) - Akono (80. Sommer), J.-M. Schneider (63. Facklam)

Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Wörl (82. Özkan) - Schreck, Mizuta (90.+4 Belkahia) - Biankadi (82. Wintzheimer), Klos, Putaro (68. Shipnoski)

Zuschauer: 10000

