Tennis Rothenbaum - Noha Akugue feiert ersten Sieg auf WTA-Tour

Noma Noha Akugue aus Reinbek hat beim Heimspiel am Hamburger Rothenbaum den ersten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert. Im Achtelfinale wartet wohl eine schwierige Aufgabe auf das Tennis-Talent.

Die 19-Jährige, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt, setzte sich am Montag mit 7:5, 6:4 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi durch. Nun trifft die deutsche Meisterin von 2020 auf die an Nummer eins gesetzte Donna Vekic (Kroatien) oder die Australierin Storm Hunter.

Niemeier und Seidel treffen heute aufeinander

Bereits am Vortag hatte Tamara Korpatsch durch ein 3:6, 6:2, 6:1 gegen die Argentinierin Maria Carle das Achtelfinale der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung erreicht. Neben Korpatsch und Noha Akugue schlagen aus deutscher Sicht Jule Niemeier, Eva Lys und Ella Seidel am Rothenbaum auf. Zwischen Niemeier und Seidel kommt es heute zum deutschen Duell.

Niemeier will wieder angreifen

Niemeier, die 2022 beim Tennis-Klassiker in Wimbledon überraschend das Viertelfinale erreichte, ist in diesem Jahr noch weit entfernt von ihrer Form, gilt aber noch immer als eines der vielversprechendsten Talente. "Am Ende des Tages geht es um mich, darum, wie ich mich fühle, um meine Ansprüche. Und ich habe hohe Ansprüche", sagte die aktuelle Weltranglisten-105. in der Hansestadt.

Im vergangenen November war sie schon einmal die Nummer 61 der Welt gewesen, doch in diesem Jahr scheiterte die 23-Jährige bei zwölf Turnieren jeweils zum Auftakt. Eine verstauchte Hand kam hinzu, die sei "ganz gut, aber noch nicht bei hundert Prozent", berichtete Niemeier, die ebenso wie ihre 18 Jahre alte Kontrahentin Seidel eine Wildcard erhielt, vor ihrem ersten Auftritt.

