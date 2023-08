3. Liga Starker Aufsteiger VfB Lübeck verbucht 0:0 gegen SV Sandhausen Stand: 05.08.2023 16:58 Uhr

Aufsteiger VfB Lübeck hat zum Saisonauftakt der 3. Liga überzeugt und sich von Aufstiegskandidat SV Sandhausen 0:0 getrennt. Die mutigen Schleswig-Holsteiner spielten druckvoll und hatten über weite Strecken mehr vom Spiel als der Zweitliga-Absteiger.

Von Bettina Lenner

Unterstützt von der stimmungsvollen Kulisse im Stadion an der Lohmühle versteckten sich die Gastgeber von Beginn an nicht, präsentierten sich kampf- und einsatzfreudig und ließen sich vom gut besetzten Zweitliga-Absteiger nicht einschüchtern.

"Die Lohmühle macht immer Bock. Die Fans sind immer der zwölfte Mann. Sie haben uns wieder nach vorne gepeitscht."



— VfB-Profi Tarik Gözüsirin

Aufsteiger zeigt Offensivdrang

Sandhausen bemühte sich darum, sein Spiel ruhig aus dem Mittelfeld aufzubauen, doch vieles passte zum Auftakt noch nicht optimal zusammen. Die gut strukturierten und offensiven Schleswig-Holsteiner waren sofort zur Stelle, sobald sich der Favorit Fehler leistete und sorgten für einige Überraschungsmomente - wenn auch nicht für ein Tor. In der siebten Minute rauschte der Schuss von Marius Hauptmann am Kasten vorbei und auch der umjubelte vermeintliche Führungstreffer des Lübecker Aktivpostens (36.) war bereits abgepfiffen, bevor der Ball die Linie überquert hatte.

Dennoch gehörten dem Aufsteiger die ersten 45 Minuten - und auch der Beginn der zweiten Hälfte. Sandhausen-Coach Danny Galm sah nach einer Stunde Handlungsbedarf und brachte auf einen Schlag drei frische Kräfte.

VfB Lübeck besteht Bewährungsprobe

Tatsächlich fand der SVS nun besser in die Partie, doch die gefährlicheren Szenen verbuchte weiterhin der Liga-Neuling, der auf die Führung drängte. In der 69. Minute biss sich Tarik Gözüsirin im Strafraum durch und scheiterte mit seinem Drehschuss an Sandhausens Schlussmann Nikolai Rehnen.

"Das ist ein bisschen bitter, weil ich den auf jeden Fall machen kann. Trotzdem nehmen wir einen Punkt mit, guter Fight, gute Mentalität."

— VfB-Profi Tarik Gözüsirin

Beide Teams wollten nun unbedingt den Siegtreffer, doch er fiel nicht. Bei Sandhausen bleibt nach einer trotz des 0:0 unterhaltsamen Begegnung die Erkenntnis, dass noch nicht alles rund läuft im Zusammenspiel, bei Lübeck, dass man die Bewährungsprobe bestanden hat und gerüstet ist für die 3. Liga. "Wir wollen in der Liga gut mitspielen und zeigen, was wir drauf haben, und das haben wir gemacht", bilanzierte Gözüsirin: "Darauf kann man aufbauen."

Spielstatistik VfB Lübeck - SV Sandhausen

1.Spieltag, 05.08.2023 14:00 Uhr

VfB Lübeck 0 SV Sandhausen 0

Tore:

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Grupe, Löhden, Rüdiger (76. Sternberg) - U. Taffertshofer (76. Egerer), Boland - M. Hauptmann (57. Farrona Pulido), Gözüsirin, Velasco (65. Schneider) - Akono

SV Sandhausen: Rehnen - Knipping, Geschwill, Laux (83. Schuster) - Diekmeier, Ben Balla (61. El-Zein), Mühling, Ehlich - Burcu (61. Stolze) - D. Otto, Hennings (61. Evina)

Zuschauer: 6611

