NDR-Sport Siegesserie gerissen: Eintracht Braunschweig verliert bei Schalke 04 Stand: 03.02.2024 14:54 Uhr

Die Erfolgsserie des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist beendet. Nach zuvor vier Siegen in Folge mussten sich die Niedersachsen am Sonnabend im Kellerduell beim FC Schalke 04 mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Von Christian Görtzen

Fast genau zwei Monate ist es her, dass die Mannschaft von Eintracht-Coach Daniel Scherning zuvor eine Partie verloren hatte. Am 2. Dezember hatte es 0:1 im Heimspiel gegen Greuther Fürth gegeben. Danach war der BTSV von einem Sieg zum nächsten geeilt - bis zu diesem Sonnabend. Der erhoffte Sprung auf einen Nichtabstiegsrang kam am 20. Spieltag nicht zustande.

Braunschweig startet stark...

Die "Löwen" begannen sehr selbstbewusst, setzten Schalke früh im Spielaufbau unter Druck. Vor allem über die rechte Außenbahn versuchten es die Gäste, die in der zweiten Minute auch gleich eine gute Möglichkeit hatten. Nach Hereingabe von Fabio Kaufmann kam Johan Gomez auf Höhe des vorderen Pfostens einen Schritt zu spät.

Noch besser war die Chance nach einer Viertelstunde. Der schnelle Rayan Philippe startete bei einem feinen Außenrist-Freistoß auf der linken Seite genau im richtigen Moment, nahm die Kugel im Sprint technisch sauber mit dem Spann herunter und passte danach sofort diagonal in den Lauf von Gomez, doch im letzten Moment grätschte Schalkes Derry Murkin das Spielgerät ins Toraus.

...und hat vor der Pause Glück

Nur: Die Kräfteverhältnisse drehten sich zugunsten der Gelsenkirchener. Bei einem Kopfball von Marcim Kaminski verhinderte Eintracht-Torwart Ron-Thorben Hoffmann mit einer guten Parade den Rückstand (20.), bei einem satten Schuss von Kenan Karaman war es die Latte (34.). Von Braunschweig kam im weiteren Verlauf der ersten Hälfte offensiv nichts mehr, was vor allem daran lag, dass das eigene Umschaltspiel an Tempo und Genauigkeit eingebüßt hatte. Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Schalkes Karaman entscheidet die Partie

Ein zu zögerliches Defensivverhalten führte dazu, dass die Norddeutschen in der 61. Minute in Rückstand gerieten. Nachdem Robin Krauße einen Steilpass auf Kenan Karaman nicht verhindert hatte, hielt im Strafraum der Braunschweiger Routinier Ermin Bicakcic zu großen Abstand zum Schalker Offensivspieler. Karaman ließ sich nicht lange bitten und schoss ins linke untere Eck - 1:0 für die "Königsblauen."

Braunschweig versuchte in der Folgezeit zwar alles, um in dem Duell mit einem Konkurrenten um den Klassenerhalt zumindest einen Punkt mitzunehmen. Doch den Niedersachsen, bei denen der von Hertha BSC verpflichtete Linksverteidiger Anderson Lucoqui noch nicht im Kader stand, glückte es einfach nicht, die Schalker Abwehr zu bezwingen.

Spielstatistik FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig

20.Spieltag, 03.02.2024 13:00 Uhr

FC Schalke 04 1 Eintracht Braunschweig 0

Tore:

1:0 Karaman (61.)

FC Schalke 04: M. Müller - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Matriciani, Seguin, Schallenberg, Idrizi (83. Latza) - Karaman (90.+2 Lasme) - Terodde (62. Topp), Churlinov (62. Mohr)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay (87. Griesbeck) - Rittmüller, F. Kaufmann, Tauer (67. Helgason), Krauße (77. Ujah), Donkor - Philippe (87. S. Sané), Gómez (67. F. Krüger)

Zuschauer: 61000

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 03.02.2024 | 22:50 Uhr