NDR-Sport Viele Abgänge: Schweriner Volleyballerinnen vor großem Umbruch

In der kommenden Saison müssen sich die Fans des Volleyball-Bundesligisten SSC Schwerin an viele neue Gesichter gewöhnen. Etliche Leistungsträgerinnen stehen vor ihrem Abschied.

Beim deutschen Vizemeister steht nach dem Ende der Saison ein großer Umbruch bevor. Unter anderem Pia Kästner und Pia Fernau (beide Zuspiel) sowie Susan Schut, Sina Fuchs (beide Außenangriff) und Tutku Yüzgenç (Diagonal) werden das Team verlassen, wie der Club am Dienstag mitteilte.

Auch Kapitänin Pogany verlässt den SSC

Auch die Mittelblockerinnen Jazmine White, Leandra Rixa Negri, Indy Baijens und Lea Ambrosius gehören zu den Abgängen. Laura Emonts (Außenangriff) beendet ihre Karriere. Kapitänin Anna Pogany hatte schon am vergangenen Sonntag im Anschluss an das verlorene fünfte Spiel der Finalserie "best of five" gegen den MTV Stuttgart ihren Abschied vom Bundesligisten verkündet.

"Leider muss man am Ende jeder Saison, wenn sich die Mannschaft gefunden hat, Abschied nehmen – das gehört in unserem Geschäft dazu, so schwer es auch ist", sagte Trainer Felix Koslowski. Der 40-Jährige ist dennoch optimistisch: "Die Fans können sich sicher sein, dass wir auch im nächsten Jahr eine starke Mannschaft haben werden."

Herrera und Dambrink bleiben in Schwerin

Bei all den Abgängen gibt es auch einige Spielerinnen aus dem Kader, die auch in der kommenden Saison dem SSC-Team angehören werden. Der Verein hat die Verträge mit Patricia Llabres Herrera (Libera) und Elles Dambrink (Diagonal) verlängert. Auch Meg Wolowicz (Mittelblock), Nova Marring (Außenangriff) und Marie Hänle (Diagonal) bleiben.

Leana Grozer, Schwerins jüngste Spielerin, wird ebenfalls weiterhin in Schwerin ihre Erfahrungen sammeln, und auch Fleur Savelkoel (Außenangriff), Linda Bock (Außenangriff) und Anne Hölzig (Außenangriff) kommen nach ihrer Verletzung zurück auf das Spielfeld.

