NDR-Sport 2. Liga: FC St. Pauli und Holstein Kiel steigen in die Bundesliga auf, wenn ...

Crunchtime in der 2. Fußball-Bundesliga: Der drittletzte Spieltag steht an und sowohl der FC St. Pauli als auch Holstein Kiel können bereits am Wochenende vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Das sind die Konstellationen für den 32. Spieltag:

Bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) kann Tabellenführer FC St. Pauli seine herausragende Saison im Stadtderby beim HSV krönen. Zeitgleich empfängt der Dritte Fortuna Düsseldorf den 1. FC Nürnberg.

St. Pauli steigt am Freitag direkt in die Bundesliga auf ...

bei einem Sieg im Stadtderby beim HSV.

bei einem Remis im Stadtderby beim HSV, wenn zeitgleich Fortuna Düsseldorf gegen Nürnberg verliert oder unentschieden spielt.

bei einer Niederlage im Stadtderby beim HSV, wenn zeitgleich Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg verliert.

Der HSV verpasst am 32. Spieltag die Relegation oder den direkten Aufstieg, wenn ...

Fortuna Düsseldorf gegen Nürnberg gewinnt und der HSV das Stadtderby gegen St. Pauli verliert.

Holstein Kiel bei Wehen Wiesbaden mindestens einen Punkt holt.

Holstein Kiel steigt am Sonntag direkt in die Bundesliga auf ...

bei einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden, wenn Düsseldorf gegen Nürnberg verliert oder unentschieden spielt.

