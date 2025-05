NDR-Sport Remis in Berlin: Hannover 96 schleppt sich in die Sommerpause Stand: 18.05.2025 17:23 Uhr

Hannover 96 hat am letzten Zweitliga-Spieltag trotz einer schwachen Leistung noch einmal gepunktet: Die Niedersachsen erkämpften sich - dank eines starken Torhüters Ron-Robert Zieler - bei Hertha BSC ein 1:1 (1:1).

Von Florian Neuhauss

Es war ein besonderes letztes Saisonspiel für die Hannoveraner, stand auf der anderen Seite doch Stefan Leitl an der Seitenlinie. Eben jener Leitl, der in der Winterpause bei 96 gehen musste - obwohl das Team nur einen Punkt hinter dem Relegationsrang lag.

Für ihn kam André Breitenreiter, der auch schon wieder Geschichte ist. Die Niedersachsen beenden die Saison auf dem neunten Tabellenplatz. Und dass der Abstand auf den Relegationsrang "nur" sieben Punkte beträgt, ist der guten Bilanz unter Interimstrainer Lars Barlemann mit nun zwei Siegen und zwei Unentschieden zu verdanken.

Reese antwortet auf Tresoldis Führungstreffer

Die 96er waren in Berlin genauso früh wie sehenswert in Führung gegangen. Ein versuchter Befreiungsschlag von Herthas Toni Leistner war 20 Meter zentral vor dem Tor bei Fabian Kunze gelandet. Der Hannoveraner chippte den Ball unheimlich gefühlvoll zurück in den Sechzehner - und Nicolo Tresoldi köpfte stark zum 1:0 ein (9.).

Die Hausherren antwortet mit wütenden Angriffen. Allen voran der Ex-Kieler Fabian Reese, der seinen Vertrag gerade bis 2030 verlängert hat, stürmte immer wieder dem Tor von Keeper Ron-Robert Zieler entgegen. Doch der Weltmeister von 2014 hielt seinen Kasten mehrfach mit starken Reaktionen und Paraden sauber (11./16./18./21./24.).

Weil 96 nach der Führung offensiv kaum noch etwas initiieren konnte, war der Ausgleich (37.) hoch verdient - und mit Reese holte sich der Tüchtigste seinen Lohn ab.

Zieler bewahrt Hannover vor zehnter Saisonniederlage

So ereignisreich die erste Hälfte gewesen war, so wenig war zunächst nach der Pause los. Herthas Florian Niederlechner mühte sich erfolglos, bei seinem Abschied zu treffen (50.). Und Zieler verhinderte auch gegen Reese den Rückstand (62.). Hannover enttäuschte offensiv hingegen weiter.

Derry Scherhant läutete mit seiner Chance die Schlussphase ein, doch auch Herthas Joker scheiterte an Zieler (72.). Der 22-Jährige war es auch, der acht Minuten später die Berliner hätte in Führung bringen können. Doch insgesamt drängten auch die Berliner am Ende nicht mehr mit letztem Willen auf den Siegtreffer und so blieb es bei der Punkteteilung.

Spielstatistik Hertha BSC Berlin - Hannover 96

34.Spieltag, 18.05.2025 15:30 Uhr

Hertha BSC Berlin 1 Hannover 96 1

Tore:

0:1 Tresoldi (9.)

Tresoldi (9.) 1:1 Reese (37.)

Hertha BSC Berlin: Smarsch - Zeefuik, Leistner, Marton Dardai - Kenny, Demme, Karbownik - Cuisance (81. Thorsteinsson), Maza (89. K. Sessa) - Niederlechner (68. Scherhant), Reese

Hannover 96: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya, Leopold, F. Kunze (68. Aseko Nkili), Oudenne (68. Dehm) - Gindorf (85. Lee), Nielsen (78. Momuluh) - Tresoldi (86. Voglsammer)

Zuschauer: 66997

