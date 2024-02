Sieg im Nordduell Faustdicke Überraschung - VfL Osnabrück schlägt Hannover 96 Stand: 24.02.2024 15:02 Uhr

Dem VfL Osnabrück ist im Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga eine faustdicke Überraschung gelungen. Das Tabellen-Schlusslicht gewann am Sonnabend mit 1:0 (0:0) gegen Hannover 96.

Von Sebastian Ragoß

Erik Engelhardt sorgte mit seinem Treffer in der 61. Minute für den erst zweiten Saisonsieg des VfL - der erste unter der Regie von Trainer Uwe Koschinat. Den ersten Dreier hatte Osnabrück im September des vergangenen Jahres gegen den HSV (2:1) geholt. Trotzdem ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz noch immer groß. Derzeit liegt Eintracht Braunschweig (1:1 gegen Hertha BSC) als Tabellen-15. neun Zähler vor Osnabrück.

"Wir wussten, dass wir gegen gute Mannschaften gut dagegenhalten können. Heute ist es gelungen, dass wir uns endlich einmal belohnen konnten", sagte VfL-Keeper Philipp Kühn: "Dieses Gesicht müssen wir nun weiterhin zeigen."

Für Hannover endete hingegen eine Erfolgsserie von zuletzt vier Siegen in Folge. Damit erhielten auch die Aufstiegshoffnungen des Teams von Coach Stefan Leitl einen empfindlichen Dämpfer.

Schwache erste Hälfte mit wenigen Chancen

Hannover gelang es in der ersten Hälfte überhaupt nicht, mal für einen längeren Zeitraum die Kontrolle zu gewinnen und seine deutlich höhere individuelle Klasse auszuspielen. Viele Angriffe blieben im dichten Mittelfeld stecken, was auch ein Verdienst der leidenschaftlich kämpfenden Osnabrücker war.

In der Offensive des Tabellenletzten basierte allerdings - wie so häufig in dieser Saison - vieles auf Zufall. Das Ergebnis: Sehr zähe erste 45 Minuten an der Bremer Brücke, in denen es lediglich zwei ordentliche Chancen gab. Eine durch Engelhardt, dessen Schuss einen guten Meter am 96-Tor vorbeiflog (19.). Und einen Kopfball von Hannovers Nicolo Tresoldi, der ebenfalls das Ziel verfehlte (29.).

Der in der Rückrunde so starke Angreifer stieß dabei mit einem Gegenspieler zusammen und musste mit einem "Brummschädel" ausgewechselt werden.

Hannover macht Druck, Osnabrück trifft

Die Gäste gingen auch ohne ihren zuletzt treffsichersten Profi deutlich engagierter und offensiver in die zweite Hälfte. Havard Nielsen prüfte mit einem Kopfball VfL-Keeper Kühn (48.). Wenig später klärte Robert Tesche Marcel Halstenbergs Kopfball auf der Linie (51.), der Nachschuss des ehemaligen Nationalspielers wurde geblockt.

Die Führung für Hannover schien noch nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch jubeln durften dann die Gastgeber: Nach einem Eckball parierte Ron-Robert Zieler zunächst stark gegen Maxwell Gyamfi. Tesche reagierte überlegt, spielte den Ball in den Fünfmeterraum, wo Engelhardt unbedrängt einköpfte (61.).

96 zeigte sich beeindruckt von dem unerwarteten Rückstand. Es dauerte zehn Minuten, ehe die Leitl-Elf wieder in die Spur fand. Erneut hatte Nielsen per Kopf eine Chance, er traf den Ball aber nicht richtig (71.).

Es blieb tatsächlich die letzte gute Gelegenheit für Hannover gegen die eigentlich so anfällige Osnabrücker Defensive. Und so feierten die Hausherren endlich wieder einen Sieg, während Hannover mit einer herben Enttäuschung die kurze Heimreise antreten musste.

Spielstatistik VfL Osnabrück - Hannover 96

23.Spieltag, 24.02.2024 13:00 Uhr

VfL Osnabrück 1 Hannover 96 0

Tore:

1:0 E. Engelhardt (61.)

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini (89. Wiemann), Gyamfi, Diakhite, Kleinhansl - Gnaase - Cuisance, L. Kunze (45.+2 Tesche) - Wulff (63. Makridis), E. Engelhardt (89. Lobinger), Niemann (62. C. Conteh)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - F. Kunze (63. Christiansen) - Leopold, Schaub (63. Voglsammer) - S. Ernst (79. Oudenne) - Tresoldi (36. Teuchert), Nielsen

Zuschauer: 15741 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Bundesligashow | 24.02.2024 | 13:00 Uhr