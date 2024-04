NDR-Sport Nach Vorfall in Karlsruhe: Fan des FC St. Pauli gestorben Stand: 12.04.2024 12:46 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli trauert um einen Fan. Der Mann war vor dem Spiel beim Karlsruher SC am vergangenen Sonnabend zusammengebrochen und ist nach mehreren Tagen im Krankenhaus gestorben.

"Wir wünschen allen Angehörigen in dieser unendlich schweren Zeit viel Kraft", teilte der Verein auf "X" (ehemals Twitter) mit. Die St.-Pauli-Anhänger hatten sich KSC-Spiel auf der Tribüne mit ihrer Unterstützung zurückgehalten, da der Fan vor der Partie medizinisch versorgt werden musste.

Die Hamburger bezogen sich am Freitag in einer Mitteilung auf die Ultras des Vereins. "Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude", hieß es in der Mitteilung von Ultrà Sankt Pauli (USP).

