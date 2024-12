NDR-Sport Imre vom THW Kiel ist Ungarns Handballer des Jahres Stand: 28.12.2024 16:06 Uhr

Bence Imre, Rechtsaußen des THW Kiel, wurde in seiner ungarischen Heimat zum Handballer des Jahres gekürt. Das Präsidium des Handballverbandes der Magyaren hat auf Vorschlag des Profi- und Wettkampfausschusses für den erst 22-Jährigen gestimmt, der im Sommer diesen Jahres aus Budapest an die Förde gewechselt ist. Der erste Ungar in der THW-Vereinsgeschichte hat seitdem 85 Tore in 26 Saisonspielen erzielt. Imres Mutter Beatrix Kökeny war Anfang der 1990er-Jahre dreimal Handballerin des Jahres in Ungarn. | 28.12.2024 16:05