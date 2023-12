NDR-Sport HSV zwei Spiele ohne Muheim - Abwehr-Duo für Nürnberg-Spiel fraglich Stand: 11.12.2023 17:35 Uhr

Der HSV muss in den kommenden beiden Partien der 2. Fußball-Bundesliga auf Miro Muheim verzichten. Das Sportgericht des DFB sperrte den Linksverteidiger nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den SC Paderborn für zwei Spiele.

Der Schweizer hatte am Sonnabend im Duell mit den Ostwestfalen (1:2) für ein Foul an Raphael Obermair von Referee Christian Dingert zunächst die Gelbe Karte gesehen. Auf Hinweis des Videoassistenten schaute sich der Unparteiische die Szene dann noch einmal am Bildschirm an und verwies Muheim des Feldes.

Der 25-Jährige fehlt dem Tabellendritten damit im letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Nürnberg sowie zum Rückrunden-Auftakt am 20. Januar (20.30 Uhr) beim FC Schalke 04.

Auch Heyer fehlt gegen Nürnberg - Duo fraglich

Neben Muheim wird auch Moritz Heyer gegen den "Club" nicht zur Verfügung stehen. Der Defensiv-Allrounder sah gegen Paderborn seine fünfte Gelbe Karte und muss einmal aussetzen. Hinter den Einsätzen der Verteidiger Ignace Van der Brempt und Stephan Ambrosius stehen zudem Fragezeichen. Beide mussten gegen die Ostwestfalen angeschlagen ausgewechselt werden. Der bereits seit Wochen fehlende Mittelfeld-Lenker Ludovit Reis wird nach seiner Schulteroperation ohnehin erst im kommenden Jahr sein Comeback feiern können.

Jansen zu "Walter-Ball": "Steht immer wieder alles auf dem Prüfstand"

Alles andere als ideale Voraussetzungen also für den in der Kritik stehenden HSV-Trainer Tim Walter. Für den 48-Jährigen könnte die Luft bei einer Pleite in Nürnberg sehr dünn werden. "Es steht - nicht nur beim HSV - im Leistungs- und Profisport immer wieder alles auf dem Prüfstand. Und das ist auch normal", antwortete Aufsichtsrat Marcell Jansen NDR 90,3 auf die Frage, ob der sogenannte "Walter-Ball" noch der richtige Spielstil für die Hamburger sei. "Es wird sich zeigen. Das ist das Tagesgeschäft, das ist Leistungssport", führte der Präsident des HSV e.V. aus.

