NDR-Sport HSV siegt bei Schalke 04 und ist mittendrin im Aufstiegsrennen Stand: 20.01.2024 22:51 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat zum Rückrundenauftakt einen wichtigen Sieg im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg eingefahren. Die "Rothosen" gewannen am Samstagabend bei Schalke 04 mit 2:0 (2:0).

Von Martin Schneider

Immanuel Pherai und Laszlo Benes trafen an diesem Abend für die Hamburger, die in der Tabelle damit zum Tabellenführer FC St. Pauli, der 2:0 gegen Kaiserslautern gewann, und der zweitplatzierten KSV Holstein, die gegen Braunschweig verlor, aufschlossen. Ein Erfolg, der wegweisend für den weiteren Saisonverlauf sein kann.

Schalke-Fans solidarisieren sich mit Hamburgern

Zu Beginn des Spiels ging es allerdings um die Fans. Die Schalker Anhänger solidarisierten sich mit einem Transparent mit den Norddeutschen. Der Hintergrund: Im Vorfeld war eine geplante Choreografie der HSV-Fans mit einer Blockfahne von der Polizei untersagt worden, aufgrund eines möglichen Einsatzes von Pyrotechnik. Die Schalker Anhänger entrollten ihrerseits vor der Kurve das Spruchband "Polizei GE - wann geht euch ein Licht auf?" und zündeten dazu Pyrotechnik.

Die Hamburger Anhänger schwiegen die ersten zwölf Minuten des Spiels, aus Protest gegen die DFL. Die Fans der "Knappen" hingegen unterstützen ihr Team von Beginn an. Nach ihrer Schweigephase waren die HSV-Fans Tennisbälle und Schokoladentaler aufs Feld, die Partie wurde kurzzeitig unterbrochen.

Pherai unbedrängt und treffsicher

Viel passierte bis dahin auf dem Rasen ohnehin nicht. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes musste einen strammen Schuss von Tobias Mohr (4.) parieren, bevor sich die Hamburger Abwehr langsam sortierte. Das Spiel plätscherte danach vor sich hin, bis Schalke die Gäste zur Führung einlud. Ignace van der Brempt konnte sehenswert flanken und Pherai vollkommen unbedrängt im Strafraum zum 1:0 einköpfen (22.). Den überraschenden Treffer feierten die mitgereisten Hamburger Anhänger mit Bengalos.

Auch Benes vor dem Tor eiskalt

Die Führung gab den Hamburgern Sicherheit in ihrem Spiel, Schalke brauchte zehn Minuten, um sich von dem Gegentreffer zu erholen. Dann trat Thomas Ouwejan zum Freistoß an - und zirkelte das Spielgerät an die Latte. Glück für die Norddeutschen in dieser Situation, die danach aber erneut ihre Effizienz bewiesen: Jean-Luc Dompé setzte sich auf der Außenbahn durch und fand in der Mitte den eingerückten Benes, der auf 2:0 erhöhte (35.). Zwei Schüsse, zwei Tore - der eiskalte HSV ging mit der verdienten Führung in die Pause.

Schalke will, aber findet das Tor nicht

Nach dem Seitenwechsel hatten die "Königsblauen" spürbar Zug zum gegnerischen Tor, doch der HSV stand defensiv stabil und nahm der Offensive der Gastgeber den Schwung. Das Umschaltspiel der Gäste blieb auch im zweiten Durchgang exzellent, gerade die Flügel der "Rothosen" sorgten für Entlastung und gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor.

Die Führung der Hamburger wackelte allerdings dreimal: Ron Schallenberg hatte in der 61. Minute den Anschluss nach einem sehenswerten Schuss auf dem Schlappen. Ouwejan traf zudem in der 75. Minute erneut Aluminium, diesmal den Pfosten. Und kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Schalker Bryan Lasme ebenso Pech - er traf ebenfalls den Pfosten (90.+6).

Die "Rothosen" lieferten bis zum Abpfiff insgesamt aber eine souveräne Partie ab und beschenkten ihren Trainer Tim Walter in seinem 100. Spiel an der Seitenlinie in Diensten des HSV mit einem richtungsweisenden Auswärtssieg.

Spielstatistik FC Schalke 04 - Hamburger SV

18.Spieltag, 20.01.2024 20:30 Uhr

FC Schalke 04 0 Hamburger SV 2

Tore:

0:1 Pherai (22.)

Pherai (22.) 0:2 Benes (35.)

FC Schalke 04: Fährmann - Brunner (85. Kabadayi), Kalas, M. Kaminski, Ouwejan - Seguin (85. Castelle), Idrizi (46. Schallenberg), Mohr (65. Tempelmann), Karaman - Topp (65. Lasme), Terodde

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer - Meffert, Pherai (72. L. Reis), Benes (88. Poreba) - Jatta, Glatzel (78. Németh), Dompé (78. Okugawa)

Zuschauer: 61992 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 21.01.2024 | 22:50 Uhr