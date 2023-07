NDR-Sport HSV-Frauen: Aufstiegscoach freigestellt - Timm "fassungslos" Stand: 10.07.2023 14:26 Uhr

Der HSV hat den Erfolgstrainer seines Frauenfußball-Teams freigestellt - trotz des Zweitliga-Aufstiegs und laufenden Vertrags. Der vormalige Assistent Marwin Bolz übernimmt. Lewe Timm ist tief getroffen.

Von Florian Neuhauss

"Ich bin unwahrscheinlich traurig, diese Mannschaft nicht weiter trainieren zu dürfen", sagte der 47-Jährige dem NDR: "Ich kann es nicht fassen." Der Coach hatte noch viel mit dem Team vor, das "Außergewöhnliches geleistet hat". Er ist nun freigestellt, sein Vertrag gilt bis 2024 und muss noch aufgelöst werden.

HSV: "Weg mit höchster Professionalität fortsetzen"

"Der Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeutet für uns, dass wir unseren eingeschlagenen Weg nachhaltig und mit höchster Professionalität fortsetzen wollen", wurde Managerin Catharina Schimpf in einer Mitteilung des e.V. zitiert, in der Timm selbst nicht zu Wort kommt. Sie dankte dem Aufstiegstrainer "für zwei sehr erfolgreiche Jahre".

Nur zwei Niederlagen auf dem Konto

Am Erfolg kann Timm nicht gescheitert sein. Unter ihm hat die Mannschaft gerade den Aufstieg in die Zweite Liga perfekt gemacht. In den vergangenen Jahren kassierte das Team nur zwei Niederlagen. Mit der ersten verpasste der HSV in der Saison 2021/2022 im Aufstiegs-Rückspiel bei Turbine Potsdam II den Sprung in die Zweite Bundesliga.

In der abgelaufenen Saison gab es eine folgenlose Niederlage in der regulären Spielzeit. In den Aufstiegsspielen setzten sich die Hamburgerinnen diesmal souverän gegen Viktoria Berlin durch - und träumen sogar schon von der Bundesliga.

Viel Lob für Bolz

Timm ist Bolz' langjähriger Förderer, war einst sein Trainer und arbeitete beim HSV eng ihm zusammen. Neben seiner Aufgabe als Co-Trainer der Frauen hatte Bolz in der vergangenen Saison die B-Juniorinnen trainiert, die zuvor in die Bundesliga aufgestiegen waren. In der Zehner-Liga wurden die Hamburgerinnen am Ende Sechste und gewannen den Hamburger Pokal.

"Marwin passt perfekt zu unserer Philosophie, nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld junge und talentierte Kräfte zu fördern und zu fordern", so Schimpf: "Er hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, über welche Fähigkeiten er verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen werden." Die vakante Stelle des Co-Trainers soll "zeitnah neu besetzt" werden. Trainingsauftakt ist am 13. Juli.

