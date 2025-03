Ausverkaufter Volkspark HSV empfängt Fortuna zum Topspiel Stand: 08.03.2025 10:07 Uhr

Nach der ersten Niederlage unter Trainer Merlin Polzin will Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV gegen Düsseldorf wieder in die Erfolgsspur finden. In Fortuna-Coach Daniel Thioune trifft Polzin dabei erstmals auf seinen alten Lehrmeister und Freund.

"Für mich und Daniel wird es ein besonderes Spiel. Wir haben viel zusammen erlebt, gerade auch hier in Hamburg", sagte Polzin vor dem Heimspiel heute (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den Tabellensiebten. Der HSV-Trainer war lange Jahre der Co von Thioune, beim VfL Osnabrück und dann auch beim Traditionsclub in Hamburg.

"Daniel hat mir mit seiner Lebenserfahrung unheimlich geholfen, die ersten Schritte zu gehen. Das prägt heute noch mein Trainer-Dasein", so Polzin, der Thioune einen Freund nennt. Er stellte aber klar: "Das ist ein Thema neben dem Platz."

Enges Aufstiegsrennen "macht unheimlich viel Bock"

Auf dem Rasen im Volksparkstadion geht es für beide Teams um wichtige Punkte in der 2. Liga. Polzins Mannschaft an der Spitze trennen lediglich vier Zähler von Thiounes Düsseldorfern. "Jede Mannschaft kann der anderen wehtun", sagte der HSV-Coach über das enge Aufstiegsrennen. "Es macht unheimlich viel Bock."

Volksparkstadion zum zehnten Mal ausverkauft

Den Fans auch. Das Volksparkstadion ist für die Partie gegen Düsseldorf mit 57.000 Zuschauern restlos ausverkauft. Damit wird die HSV-Arena im 13. Heimspiel in dieser Saison zum zehnten Mal komplett besetzt sein. Der Zuschauerschnitt der Hamburger liegt in der aktuellen Saison bei 56.098 Fans. In der 2. Bundesliga lockt nur Schalke 04 (61.468) mehr Besucher an.

Glatzel "Kandidat für den Kader und für die Startelf"

Die 57.000 Fans werden am Sonnabend sehr wahrscheinlich auch wieder Robert Glatzel in Aktion sehen. Fast fünf Monate nach seiner Operation wegen eines Sehnenabrisses im Hüftbereich steht der 31-Jährige Polzin wieder zur Verfügung: "Bobby ist wieder voll im Training. Er ist definitiv wie alle anderen Spieler auch, die am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, ein Kandidat für den Kader und für die Startelf."

Selke jetzt der Torlieferant

Glatzel war nach monatelanger Reha vor zwei Wochen wieder in das Training eingestiegen. Einsätze in den Spielen gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) und beim SC Paderborn (0:2) wären für ihn zu früh gekommen. In seiner Abwesenheit hatte Davie Selke die Rolle des Torlieferanten übernommen. Der 30-Jährige führt die Zweitliga-Torschützenliste gemeinsam mit dem Magdeburger Martijn Kaars mit 16 Treffern an. Bis zu seiner Verletzung hatte Glatzel in sechs Spielen siebenmal getroffen.

Nun sind beide wieder verfügbar und Polzin hat noch mehr Möglichkeiten, um seinem alten Lehrmeister und Freund Thioune "wehzutun".

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - S. Hefti, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec, Reis - Baldé, Selke, Dompé

Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal, Oberdorf, Siebert, Heyer - Haag, Johannesson - Appelkamp, van Brederode

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 08.03.2025 | 23:17 Uhr