NDR-Sport Holstein Kiel siegt auch in Kaiserslautern und bleibt Dritter

Holstein Kiel siegt auch in Kaiserslautern und bleibt Dritter Stand: 26.11.2023 16:17 Uhr

Holstein Kiel hat auch den gefürchteten Betzenberg gestürmt und bleibt nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern Tabellendritter in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die KSV siegte hochverdient gegen harmlose Pfälzer und muss nach diesem überzeugenden Auftritt zum Kreis der ernsthaften Aufstiegsanwärter gezählt werden.

Von Hanno Bode

Zweimal Benedikt Pichler (16., 58.) sowie Fiete Arp (44.) sorgten am Sonntagnachmittag mit ihren Treffern für den bereits fünften Auswärtssieg der "Störche" in dieser Saison - Zweitliga-Bestwert! Das Team von Coach Marcel Rapp knüpfte nach der Länderspiel-Pause nahtlos an seine Vorstellung aus dem Nordduell mit dem HSV (4:2) an.

Allerdings war der erste Erfolg überhaupt in der Vereinsgeschichte auf dem "Betze" dann doch mit etwas weniger Aufwand verbunden als der Sieg gegen die Hamburger. Denn so stark Kiel aufspielte, so miserabel war die Performance der Pfälzer.

Arp: "Das war ein perfektes Auswärtsspiel"

"Wir wissen, was das für einen Stellenwert hat, am ‚Betze‘ zu gewinnen. Man muss sagen, dass war eine souveräne Angelegenheit von uns - heute können wir stolz sein", sagte Doppeltorschütze Pichler. Arp schlug in dieselbe Kerbe: "Das war ein perfektes Auswärtsspiel." Trainer Rapp konstertierte seinem Team eine "sehr, sehr reife Leistung" und sah den Sieg als "absolut verdient" an.

Holstein im ersten Abschnitt klar dominant

Mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedeten die Fans der "Roten Teufel" ihr Team in die Kabine, nachdem Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) die erste Hälfte beendet hatte. Derart laute Unmutsäußerungen hatte es auf dem Betzenberg lange nicht gegeben. Die Spieler von Holstein Kiel konnten die Missstimmung beim eigentlich sehr leidensfähigen FCK-Antritt als großes Kompliment ansehen. Denn die KSV hatte die Pfälzer 45 Minuten lang dominiert und hätte zur Halbzeit eigentlich höher als mit 2:0 führen müssen.

Die Rapp-Mannschaft zeigte eine fußballerisch sehr reife Leistung, war griffig in den Zweikämpfen und sehr handlungsschnell nach Ballgewinnen. Beim 1:0 profitierte Pichler zudem von einem viel zu kurzen Rückpass von Philipp Klement zu seinem Keeper Julian Krahl. Der Österreicher erlief das misslungene Zuspiel mühelos und überwand den Schlussmann ganz abgeklärt.

Weiner verhindert Ausgleich, Arp erhöht auf 2:0

Eine Reaktion der Hausherren blieb aus. Zwar kamen sie in der 31. Minute wie aus dem Nichts zur Ausgleichschance durch Terrence Boyd, der an Keeper Timon Weiner scheiterte, mehr nennenswerte Offensivaktionen der Pfälzer gab es jedoch nicht. Kiel blieb bei seinen Angriffen dagegen stets gefährlich. Finn Porath verpasste noch zweimal knapp das 2:0, (33.,39.), bevor Arp dann nach einem Eckball von Philipp Sander den lägst überfälligen zweiten Treffer erzielte.

Kurz vor der Pause hätte Kaiserslauterns Hendrick Zuck beinahe für das 3:0 für die Norddeutschen gesorgt - Krahl konnte ein Eigentor gerade noch verhindern (45.+3.).

Pichler sorgt für die Vorentscheidung

FCK-Trainer Dirk Schuster reagierte mit einem Dreifach-Wechsel auf die schwache Vorstellung seines Teams - und vermutlich auch die Pfiffe des Publikums. Besser wurde aus Sicht der Hausherren aber auch nach dem Personaltausch nichts. Holstein blieb die bessere Mannschaft kam durch Pichlers siebten Saisontreffer zum 3:0.

Nach einem Einwurf schüttelte der 26-Jährige zunächst Kevin Kraus wie eine lästige Fliege ab, umkurvte dann Jan Elvedi und bezwang Krahl schließlich mit einem Flachschuss. Ein toles Solo von Pichler - fraglos. Aber eben auch eine Abwehrleistung der Pfälzer, bei der wohl selbst jeder Kreisklassen-Trainer einen Tobsuchtsanfall bekommen hätte. Dass Schuster den Begleitschutz von Kraus und Elvedis halbherziges Eingreifen nicht mit Applaus quittierte, es versteht sich von selbst.

Die Hausherren waren anschließend zwar bemüht, noch Ergebniskosmetik zu betreiben. Ihre Versuche diesbezüglich waren aber wie eine abgelaufene Pickelcreme: wirkungslos.

Spielstatistik 1.FC Kaiserslautern - Holstein Kiel

14.Spieltag, 26.11.2023 13:30 Uhr

1.FC Kaiserslautern 0 Holstein Kiel 3

Tore:

0:1 Pichler (16.)

Pichler (16.) 0:2 Arp (44.)

Arp (44.) 0:3 Pichler (58.)

1.FC Kaiserslautern: Krahl - Zimmer (46. Durm), J. Elvedi, Kraus, Zuck (46. Touré) - Niehues, Ritter (80. Hanslik) - Tachie, Klement (46. Raschl), Puchacz - Boyd (80. Hercher)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Erras, Kleine-Bekel, Rothe - Porath (81. Rosenboom) - Skrzybski (68. M. Schulz), Sander (85. Ivezic), Holtby, Arp (68. Simakala) - Pichler (81. Machino)

Zuschauer: 38367

