NDR-Sport Hansa Rostock: Gibt es gegen Elversberg heute erneut Glücksgefühle?

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock empfängt heute Aufsteiger SV Elversberg im Ostseestadion. Vor der Heimpremiere von Trainer Mersad Selimbegovic steht der Tabellen-17. unter Druck. Doch bei aller aktuellen Tristesse macht die Erinnerung an den irren Sieg im Hinspiel im Saarland Mut.

Von Tobias Knaack

Für alle, die es mit den Mecklenburgern halten, war der 5. August 2023 der perfekte Sonnabendnachmittag: In der 10. und 13. Minute der Nachspielzeit erzielte der kurz zuvor vom VfB Stuttgart ausgeliehene Stürmer Juan-José Perea im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zuerst den Ausgleich und dann auch noch den Siegtreffer gegen Elversberg. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel - und saisonübergreifend die achte ungeschlagene Partie in Serie für die "Kogge".

Hansas Zukunft sah gut aus

Sommer, Sonne, Saarbrücken - und ein Sieg. Das umjubelte 2:1 im Saarland, es ist keine sechs Monate her. Die Hansa-Zukunft, sie sah gut aus an diesem Nachmittag und nährte die Hoffnung, an der Ostsee endlich eine Saison ohne Abstiegssorgen spielen zu können.

Heute (13 Uhr, im NDR Livecenter) ist erneut die SV Elversberg Gegner der Rostocker - und der Wind an der Ostsee hat kräftig gedreht. Spätestens nach dem schwachen 0:3 beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag und dem Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz ist die Brise ein Sturm und die Lage brisant.

Rostocker Krise auf und neben dem Platz

Und das längst nicht mehr nur auf dem Rasen. Gewaltbereite Anhänger sorgten in der jüngeren Vergangenheit wiederholt für negative Schlagzeilen. Vergangene Woche mussten die Hansa-Verantwortlichen zum Rapport bei der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns.

Inmitten dieser rauen See muss nun auch noch mit dem Vorstandsvorsitzenden Robert Marien einer der Steuermänner gesundheitsbedingt von Bord. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Das traue ich dem Trainer und der Mannschaft zu", sagte Marien, der ab März für sechs Monate das Tagesgeschäft ruhen lassen wird, fast schon trotzig.

Seinen Optimismus teilt angesichts der sportlichen Irrfahrt der vergangenen Monate aktuell wohl nicht jeder Fan der Mecklenburger. Nur drei Siege gelangen den Rostockern in den 16 Partien seit jenem zweiten Spieltag Anfang August in Saarbrücken. Mit 17 Toren stellt der FCH den zweitschlechtesten Angriff der Liga und ist damit nur einen Treffer besser als das abgeschlagene Schlusslicht VfL Osnabrück. Coach Alois Schwartz musste zum Ende der Hinrunde gehen, Selimbegovic kam.

"Fußball ist ein Zweikampfspiel. Wir waren in vielen Situationen da, haben aber nicht zugepackt."

— Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic

Nach dem vollkommen verpatzten Start in die Rückrunde hofft der neue Hansa-Trainer nun auf die Wende bei seiner Heimpremiere im Ostseestadion. Ein Dreier ist angesichts der wiedererstarkten Konkurrenz aus Braunschweig fast schon Pflicht. "Ich freue mich und hoffe, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als gegen Nürnberg", sagte Selimbegovic. Beim FCN "haben wir ein paar Sachen vermissen lassen", befand der Bosnier.

Bei der Niederlage in Franken liefen die Rostocker früh einem Rückstand hinterher und hatten in den entscheidenden Duellen das Nachsehen. Der 41-Jährige fordert von seinem Team gegen Elversberg eine andere Konsequenz: "Fußball ist ein Zweikampfspiel. Wir waren in vielen Situationen da, haben aber nicht zugepackt."

Kann Gudjohnsen den neuen Perea geben?

Für das Duell gegen die spielstarken Saarländer kündigte er personelle Änderungen an. Stammkeeper Markus Kolke wird nach abgesessener Rot-Sperre ins Tor zurückkehren.

Zudem wird Neuzugang und Sturmhoffnung Sveinn Gudjohnsen erstmals im Kader stehen, wobei Selimbegovic allzu große Erwartungen zu dämpfen versucht. "Sveinn hat lange kein Mannschaftstraining absolviert. Es wäre fatal, wenn wir ihn verbrennen würden." Er werde "wahrscheinlich ein paar Minuten spielen", sagte der Coach.

Perea benötigte im August auch nicht viel Anlaufzeit. Und vielleicht wird in Gudjohnsen ja wie mit dem Kolumbianer im August erneut eine Neuverpflichtung gegen Elversberg direkt zum Hansa-Helden. Es ginge ja auch weniger dramatisch als an jenem Sonnabendnachmittag in Saarbrücken.

Mögliche Aufstellungen:

FC Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, van der Werff, Roßbach, Rossipal - Rhein, Dressel - Kinsombi, Singh - Pröger, Ingelsson

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Sickinger, Jäkel - Vandermersch, Neubauer - Stock, Sahin - Wanner, Schnellbacher, Rochelt

