NDR-Sport FC St. Pauli will gegen Hertha BSC Vorsprung weiter ausbauen Stand: 09.03.2024 13:08 Uhr

Es ist ein wegweisendes Spiel für den FC St. Pauli: Mit einem Sieg gegen Hertha BSC kann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den Tabellendritten HSV auf zehn Punkte distanzieren. Doch ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel muss der Tabellenführer den Ausfall von zwei Leistungsträgern kompensieren.

Die Partie am Sonntag (13.30 Uhr / im NDR Livecenter) könnte eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegskampf bringen, sollten die Hamburger tatsächlich gewinnen und den Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter ausbauen. Es wäre die zweite gute Nachricht innerhalb weniger Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Fabian Hürzeler.

Der Coach muss jedoch ein wenig improvisieren. Die Niederlage beim FC Schalke 04 kostete St. Pauli nicht nur drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf, sondern auch den Abwehrchef. Bereits nach elf Minuten signalisierte Eric Smith, dass er ausgewechselt werden muss.

Die altbekannten Adduktorenprobleme waren beim Schweden wieder aufgetreten. Der zentrale Spieler in St. Paulis Dreierkette fällt somit für das Hertha-Spiel aus. "Er ist ein Schlüsselspieler, da müssen wir nicht herumreden", unterstrich Hürzeler die Bedeutung des 27 Jahre alten Abwehrspielers.

Dzwigala und Saad wohl wieder in der Startelf

Bei der Niederlage auf Schalke machte sich sein Fehlen deutlich bemerkbar. Ohne Smith hatte St. Pauli keinen Zugriff in der Abwehr und musste zum zweiten Mal in Folge drei Gegentore hinnehmen. Gegen die Hertha soll die Abwehr wieder stabil stehen. Für dieses Unterfangen dürfte Hauke Wahl den zentralen Part in der Dreierkette übernehmen und Adam Dzwigala in die Startelf rücken.

Auch in der Offensive wird Fabian Hürzeler zum Umstellen gezwungen. Linksaußen Oladapo Afolayan, der in den vergangenen drei Spielen drei Tore erzielte, muss aufgrund einer Bänderverletzung für das Hertha-Spiel passen. Für ihn dürfte Elias Saad spielen.

Mit dem vorhandenen Personal will St. Pauli gegen Hertha in die Erfolgsspur zurückkehren. Hürzeler warnte allerdings davor, die Berliner zu unterschätzen. "Mit der Hertha erwartet uns ein Gegner, der die letzten Spiele sehr erfolgreich bestritten hat".

Tatsächlich ist die "Alte Dame" seit vier Spielen ungeschlagen und konnte in diesem Zeitraum acht Punkte einfahren. Hürzeler verspürt dennoch eine große Vorfreude auf das Spiel gegen den Tabellenneunten. „Ich freue mich wieder zu Hause zu spielen. Es ist immer etwas Besonderes vor den heimischen Fans zu spielen. Sie waren auch ein Grund für meine Verlängerung".

Mit einem Sieg am Sonntag würde die Mannschaft ihrem Trainer das passende Geschenk zur Vertragsverlängerung machen.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 10.03.2024 | 19:30 Uhr