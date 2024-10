NDR-Sport FC St. Pauli beim BVB: Mit kühlem Kopf und heißem Herzen Stand: 16.10.2024 17:38 Uhr

Für den FC St. Pauli steht am Freitag (20.30 Uhr) das vielleicht stimmungsvollste Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison an: Der Aufsteiger gastiert vor mehr als 80.000 Zuschauern bei Borussia Dortmund - und ist krasser Außenseiter.

Doch letztlich sind Partien wie die beim BVB jene Spiele, auf die sich jeder Fußballer freut. Gerade, wenn mal als Aufsteiger diese Erfahrung zum ersten Mal macht. "Das ist schon ein Highlight", sagte St. Paulis Coach Alexander Blessin am Mittwoch: "Wir müssen mit kühlem Kopf und heißem Herzen an die Sache herangehen."

Dies gelang im jüngsten Auswärtsspiel beim SC Freiburg hervorragend, als St. Pauli mit 3:0 gewann und den bislang einzigen Saisonsieg einfuhr. Das Problem ist allerdings, dass sich derartige Leistungen nicht beliebig wiederholen lassen, wie die Hamburger eine Woche später beim 0:3 gegen Mainz 05 bitter erfahren mussten.

Die wenig überraschende Erkenntnis aus den beiden Partien: St. Pauli braucht in der Bundesliga fast perfekte Leistungen, einen günstigen Spielverlauf und auch ein wenig Glück, um Punkte zu holen. Und das gilt für eine Partie beim BVB umso mehr.

Wie wird Elias Saad ersetzt?

Zudem fehlt in Dortmund der in Freiburg überragende Elias Saad, der vom Mainzer Dominik Kohr bei einem Foul schwer verletzt wurde und noch einige Wochen pausieren muss. In Connor Metcalfe fällt zudem ein weiterer Leistungsträger aus. Angeschlagen ist Carlo Boukhalfa.

Blessin wird also die zuletzt gefundene Stammelf mindestens auf einer Position umstellen müssen. Scott Banks ("Ich fühle mich bereit") wäre eine Alternative. Er würde dann aber wohl auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen und Oladapo Afolayan nach links wechseln und Saads Platz einzunehmen.

Auch Morgan Guilavogui ist wieder vollkommen fit und darf auf einen Einsatz hoffen, wie Blessin am Mittwoch betonte, ohne sich schon festlegen zu wollen. "Ob am Freitagabend das Pendel in Richtung Morgan oder Scotty schlägt oder vielleicht beide spielen, müssen wir abwarten. Dann entscheidet auch mein Bauchgefühl mit."

Welche Borussia steht am Freitag auf dem Platz?

Ob dem FC St. Pauli eine große Überraschung gelingen kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, welcher Borussia er am Freitagabend gegenübersteht? Einer Borussia, die in Topform Gegner regelrecht zerlegen kann - siehe das 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Oder jener Borussia, die sich immer wieder gerade gegen kleinere Gegner unerklärliche Schwächephasen und Punktverluste leistet, wie jüngst beim 1:2 bei Union Berlin.

Wenn es nach Blessin geht, dann sehen die 80.000 am Freitag eher die Schlendrian-Borussia: "Unser Ziel ist es, dass die Fans pfeifen und nicht klatschen. Dann haben wir ein gutes Spiel gemacht", sagte der Coach, der aber auch einräumte: "Wir brauchen eine hundertprozentige Performance, um dort was zu holen."

