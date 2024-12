NDR-Sport HSV Hamburg feiert souveränen Sieg in Bietigheim Stand: 14.12.2024 20:47 Uhr

Die Handballer des HSV Hamburg haben am Samstagabend ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen siegte bei der SG BBM Bietigheim nach einer konzentrierten Leistung mit 35:29 (16:14).

Von Florian Neuhauss

Im Fokus der Partie stand HSVH-Spielmacher Leif Tissier. Das Hamburger Eigengewächs hatte am Donnerstag seinen Wechsel zur TSV Hannover-Burgdorf zur neuen Saison bekannt gemacht. Auf dem Platz machte der 24-Jährige, den Bundestrainer Alfred Gislason zuletzt in seinen 35er-Kader für die WM berufen hatte, allerdings schnell klar, dass er mit den Hamburgern noch viel vor hat. Mit cleveren Pässen und sehenswerten Toren führte Tissier die Hanseaten zum verdienten Erfolg gegen den zu Hause weiter punktlosen Aufsteiger.

HSVH erst mit Mühe, dann durchschlagskräftig

Die Hamburger hatten in Bietigheim-Bissingen mit ein wenig Mühe in die Partie gefunden. In der neunten Minute ging der HSVH erstmals in Führung, drei Minuten später traf Frederik Bo Andersen bereits zum 8:5. Sicherheit gab dies den Norddeutschen jedoch nicht. Auf ihren 5:0-Lauf folgte ein 3:0-Lauf des Gegners (8:8/16.). Aber die Gäste bestimmten in der Folge die Partie. Niklas Weller traf zum 15:13 (28.), die Zwei-Tore-Führung hatte dann auch zur Pause Bestand.

Hamburg schaltet in zweiter Hälfte zwei Gänge hoch

Schon unmittelbar vor der Halbzeit hätte Casper Mortensen auch auf drei Treffer erhöhen können. Nach dem Seitenwechsel legte der HSVH dann schnell nach. Tissier sorgte in der 38. Minute erstmals für eine Vier-Tore-Führung (22:18). Drei Zeigerumdrehungen später waren es schon sechs - Andreas Magaard traf zum 24:18.

Stenogramm: SG BBM Bietigheim - HSV Hamburg 29:35 (14:16)

Tore für Bietigheim: Barthe 7, Perez Arce 7/4, Pfeifer 4, de la Pena 4, Claus 3, Fischer 1, Nicolaus 1, Vlahovic 1, Wiederstein 1

Tore für Hamburg: Mortensen 8/5, Sauter 6, Andersen 4, Lassen 4, Tissier 4, Weller 4, Magaard 2, Hartwig 1, Ilic 1, Valiullin 1

Zuschauer: 2.979

Strafminuten: 6 / 6

Ein 3:0-Lauf der Gastgeber weckte den einen oder anderen Hamburger jedoch schnell aus eventuell aufkommenden frühen Siegesfreuden. Die Hanseaten hielten schnell wieder dagegen. Nachdem Robin Haug dann auch noch einen Siebenmeter pariert hatte, stellte Moritz Sauter den alten Abstand wieder her (28:22/48.).

Der Aufsteiger versuchte sich an einer weiteren Antwort. Aber die Hamburger blieben diesmal konzentriert, den Sieg ließen sie sich nicht mehr nehmen. Auch, weil Haugs Kompagnon Mohamed El-Tayar die Bietigheimer schier zur Verzweiflung trieb.

