NDR-Sport European League: "Recken" mit einem Bein in der Gruppenphase

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die Tür zur Gruppenphase der European League weit aufgestoßen. Beim schwedischen Club Ystads IF HF setzten sich die "Recken" am Sonnabend im Play-off-Hinspiel mit 33:28 (15:12) durch.

Im Rückspiel am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) in Hannover können sich die Niedersachsen damit sogar eine knappe Niederlage erlauben, um sich im Play-off-Duell durchzusetzen. In der Gruppenphase würde Hannover-Burgdorf in der Gruppe B auf Gornik Zabrze aus Polen, AEK Athen aus Griechenland sowie den HC Kriens-Luzern aus der Schweiz treffen. Im weiteren Verlauf könnten es die "Recken" mit Vorjahressieger Füchse Berlin zu tun bekommen.

Uscins mit neun Treffern bester "Recke"

Nur zwei Tage nach dem 27:25 beim HC Erlangen zeigte das Team von Trainer Christian Prokop in Ystad eine souveräne Leistung. Nach zwölf Minuten führten die "Recken", die ohne Rückraumspieler Branko Vujovic (Handgelenksverletzung) auskommen mussten, bereits mit 7:4. Auch dank der sechs Treffer von U21-Weltmeister Renars Uscins ging es mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Den Vorsprung baute der Bundesligist nach dem Seitenwechsel kontinuierlich aus (24:17/43.), am Ende gelang den Hausherren nur noch ein wenig Ergebniskosmetik. Bester Werfer der Niedersachsen war Uscins mit neun Toren, Marius Steinhauser erzielte acht Treffer.

