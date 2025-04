NDR-Sport Eishockey: Gerrit Fauser - Einmal Wolfsburger, immer Wolfsburger Stand: 03.04.2025 17:10 Uhr

Zwölf Jahre lang hat er auf dem Eis alles für seine Grizzlys Wolfsburg gegeben. Jetzt hat Eishockey-Profi Gerrit Fauser seine Karriere beendet - und will trotzdem nie mehr weg. Wolfsburg ist für den waschechten Bayern Heimat geworden.

Von Tiede Thedinga

Das Ende kam ziemlich abrupt. Statt - wie in den Jahren zuvor gewohnt - in die Play-offs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft einzuziehen, mussten die Grizzlys Anfang März schon in der Hauptrunde die Segel streichen. Das Ende seiner Laufbahn ist für Fauser also schneller gekommen, als es ihm lieb gewesen wäre.

Bei unzähligen Umarmungen, Schulterklopfern und lauten Sprechchören von den Fans nach der Schlusssirene des letzten Spiels in Düsseldorf musste Fauser einige Male schwer schlucken. "Meine Familie saß auf der Tribüne, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, deswegen sind da auch einige Tränen geflossen."

Olympia-Silber 2018 als Karriere-Highlight

Im Sommer wird Fauser seine neue Stelle als Teammanager der Grizzlys antreten. Bis dahin hat er Zeit, alles sacken zu lassen und zurückzublicken. Dreimal war Gerrit Fauser mit Wolfsburg Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Sein größtes sportliches Erlebnis sind und bleiben aber die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea mit der sensationellen Silbermedaille für das deutsche Team.

Nach Siegen über Weltmeister Schweden und Olympiasieger Kanada zog das DEB-Team im Finale gegen Russland nur hauchdünn den Kürzeren. "Gerade das Halbfinale war surreal, unglaubliches Spiel, die letzten Sekunden durfte ich sogar auf dem Eis stehen. Man ist schon sehr stolz, aber es tut schon auch ein bisschen weh, dass es für den ganz großen Coup nicht gereicht hat."

Es geht weiter bei den Grizzlys

Was anfangs als eine Karrierestation wie viele andere schien, ist inzwischen eine Herzensangelegenheit. Schon lange ist klar, dass die Grizzlys eines der Gesichter des Clubs (531 Spiele) auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn halten wollen.

Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf, der Fauser 2013 als Stürmer unter Vertrag nahm, lobt den 35-Jährigen höchsten Tönen. Auf ihn sei Verlass, er sei bodenständig und vertrauenswürdig: "Das ist sehr wichtig in seiner neuen Position." Fauser ist dankbar, die Umstellung wird aber nicht leicht, "wenn ich in Zukunft rechtsrum ins Büro muss, statt links in die Kabine zu den Jungs abzubiegen."

Familie Fauser hat in Wolfsburg Wurzeln geschlagen

In Danndorf, ein Stück außerhalb von Wolfsburg, fühlen sich Gerrit, seine Frau Jennifer, die Söhne Ben (7) und Max (5) und Hund Puggles pudelwohl. Ob beim Fußballspielen im heimischen Garten, beim Grillen mit Freunden oder bei Ausflügen zum nahe gelegenen See - "das Gesamtpaket stimmt einfach". Fauser, in Nürnberg geboren und in Landshut aufgewachsen, kann sich nichts Schöneres vorstellen.

Dieses Thema im Programm:

Hallo Niedersachsen | 03.04.2025 | 19:30 Uhr