NDR-Sport DFB-Medaille: Fairster Fußball-Spieler kommt aus Niedersachsen

DFB-Medaille: Fairster Fußball-Spieler kommt aus Niedersachsen Stand: 14.10.2024 13:20 Uhr

Der niedersächsische Kreisliga-Spieler Finn Krutsch hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Fair-Play-Medaille verliehen bekommen. Der 23-Jährige wies die Schiedsrichterin auf ein Gegentor hin.

Für Finn Krutsch und seinen Verein, den MTV Soltau II, ging es am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 um den Aufstieg. Die Mannschaft aus Soltau (Landkreis Heidekreis) ging zunächst in Führung. Doch in der 57. Minute flog ein Ball der Gegner ins Tor. Der Ball prallte an der hinteren Torstange ab und sprang zurück ins Feld. Die Schiedsrichterin nahm das Tor nicht wahr und ließ den Treffer nicht gelten, so der Niedersächsische Fußballverband.

Durch Fair Play den Aufstieg verpasst

Finn Krutsch hatte aber eindeutig gesehen, dass der Ball im Tor gelandet war. Er informierte die Schiedsrichterin, die daraufhin ihre Entscheidung revidierte und den Spielstand korrigierte. Schließlich verlor der MTV Soltau II das entscheidende Spiel und verpasste den Aufstieg. "Ich habe meine Entscheidung nie bereut und musste mir auch keine Vorwürfe aus der Mannschaft anhören", sagte Krutsch dem DFB. Für seine Fair-Play-Geste wurde Krutsch sowohl vom Niedersächsischen Fußballverband als auch vom Deutschen Fußballverband ausgezeichnet.